誰吃下AI大餅？法人點名聯發科與台積電買進一次看

[Newtalk新聞] 全球科技產業持續受到 AI、高效能運算與地緣政治影響的背景下，產業結構正加速轉型。儘管部分終端需求仍受成本與景氣循環干擾，但 AI、資料中心、車用電子與先進製程相關應用，已成為支撐半導體與科技產業中長期成長的核心動能。

以下是國泰證期今天(5日)早盤後，解析聚焦於具備技術領先、受惠趨勢明確的台灣與美國關鍵企業，涵蓋 IC 設計、晶圓代工、光通訊、平台型公司及新能源產業，並綜合基本面、產業趨勢與獲利展望。

聯發科(2454)

手機受成本影響下滑，但AI、車用支撐，2026營收年增9.9%。ASIC預估2027貢獻40億美元，手機回溫，營收年增23.5%。EPS估26/27年68.34/104.31元，維持買進。

台積電(2330)

三星產能利用率2026H1約60%，並調漲4/8奈米近10%，客戶更不願轉單。AI需求推動N3/N2與CoWoS成長，維持買進。

全訊(5222)

政府24年投入10億元採購26套無人機反制系統。全訊提供軍用高功率放大器(100~200瓦)，25年已與國內外合作出貨，未來自製或軍購皆受惠，維持看好。

立積(4968)

1月營收3.30億元( 5.9% MoM, 37.5% YoY)，非Wi-Fi需求強。4Q25 Wi-Fi 7與非Wi-Fi產品帶動組合改善，毛利率可望提升，維持買進。

Alphabet(GOOG US)

4Q25營收1,138.2億美元( 18%)，EPS 2.82。2026資本支出1,750~1,850億美元( 91~102%)，TPU出貨上修至350萬顆，ODM受惠，維持看好。

ARM(ARM US)

3Q26營收12.4億美元( 26%)，EPS 0.43。4Q26預估14.7億美元，EPS 0.58。高效能運算持續成長，但Edge AI成本高，RISC-V具競爭空間，維持買進。

Qualcomm(QCOM US)

1Q26營收122.5億美元( 5%)，EPS 3.5。2Q26因記憶體供應問題，營收102~110億美元，EPS 2.45~2.65。受DRAM產能擠壓影響，聯發科相對受惠，維持買進。

Lumentum(LITE US)

2Q26營收6.655億美元( 65.5%)，EPS 1.67。3Q26受1.6T光模組與OCS訂單帶動，營收7.8~8.3億美元( 85%)，EPS 2.15~2.35。聯亞(3081)亦受惠InP基板需求，維持買進。

IC設計產業

德儀2026資本支出降至25億美元(-45%)，ASP中低個位數下滑，有助復甦。工業復甦、汽車長期成長、資料中心最強。矽力-KY 2H26營收YoY 20~30%，毛利率50~55%，2027 AI Server產品放量，維持買進。

太陽能產業

美國模組成本0.25~0.28美元/瓦，中國僅0.08~0.09。鈣鈦礦電池具高效率與低成本優勢，茂迪、聯合再生、友達積極布局。

