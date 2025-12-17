誰吃虧？賴卓不副署 明年新興計畫卡2千億

（圖／TVBS）

總統賴清德同意行政院不副署財劃法，引發朝野嚴重對立，導致明年度高達3.3兆的總預算及1.25兆國防特別預算在立法院被擱置。行政院長卓榮泰指出，若總預算持續被擱置，明年將無法取得超過2000億的新興計畫預算。這場政治角力使立法院審議過程陷入僵局，朝野雙方各持己見，立法院長韓國瑜與民進黨團之間的交鋒更加劇了這一緊張局勢。

（圖／TVBS）

立法院朝野協商一開始就火藥味十足。民進黨團幹部要求立法院長韓國瑜就立院法制局針對高虹安案提供判決意見一事給予交代。民進黨團總召柯建銘質疑公文是否可由法制局擅自發出，以及助理費是否為立委薪水的一部分。對此，韓國瑜回應會給大家一個答案，並表示已有委員正式來函要求，他們會回覆各位委員。

綠營立委不滿立院未經朝野同意，就針對高虹安案提供判決意見。更令人憂心的是，明年度3.3兆總預算至今仍未開始審議。卓榮泰計算，若預算持續被擱置，中央政府明年只能拿到約六成法定撥補，新興計畫預算將完全無法取得。他指出，受影響的項目包括AI新十大建設、TPASS、生育補助等，新興計畫約1000億與經常性延續計畫超過1000億，總計高達2000億元將受到影響。

國民黨團總召傅萁嚴厲批評，認為政府不執行國會通過的事情，完全按照自己的喜好領導國家，不僅毀壞國家，更等同廢除中華民國憲法。而民進黨團幹事長鍾佳濱則為不副署辯護，表示這是一個手煞車，是在煞車系統失靈時的緊急處置裝置。

賴卓兩人全面向藍白陣營開戰，但僵局拖得越久，最終受損的可能並非藍白陣營。這場政治角力不僅影響了預算審議進程，也對國家未來發展和民眾福祉產生深遠影響。

