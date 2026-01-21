誰在亂講話？政客爽：請卓揆叫美國商務部長到行政院半蹲

行政院20日召開台美關稅談判說明記者會，行政院長卓榮泰表示，把對美國的2500億元投資、2500億元信用保證說成5000億元，是絕對的錯誤。對此，臉書粉專「政客爽」嘲諷，請綠營出征美國，要美商務部長到行政院罰站半蹲，同時也指出，卓榮泰只有叫國內不要亂講「5000億元」。

卓榮泰出席記者會。(圖/截自行政院直播影片)

卓榮泰當天在記者會中強調，2500億元加2500億元是分開的，所以任何的媒體跟國內評論員或政治工作者，不要再寫成5000億元，這是絕對的錯誤，也會讓政府後續談判發生一些不必要的困擾。不過，美國商務部長盧特尼克日前接受美國財經媒體CNBC訪問時曾說，「這就是5000億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國」。

粉專「政客爽」20日連發2篇貼文嘲諷，首先是「建議出征美國，讓美國商務部長去行政院門口罰站半蹲，逼他們默寫小橘書懺悔」。

粉專「政客爽」接著強調，卓榮泰震怒「關稅協議不要再講5000億美金投資」，慘遭美國商務部長打臉。有沒有發現，卓榮泰「只叫國內不要亂講」？嘻嘻。

網友紛紛留言，「我就問，那你卓榮泰敢大聲的跟美國商務部長說他說錯了嗎!!!」、「不指美國商務部亂講，怎反講國民跟著講有錯？」、「跟我們講幹嘛？跟盧特尼克講啊！」、「那你要叫美國商業部長不要講，他都這樣講了你要抗議呀，你是不是抗議錯人了」、「這樣說是誰在造謠啊？搞得我好亂」、「美國人說謊，北檢捉他」、「好像是美國的商務部長講的內！你要不要去把他抓起來控告他違反國安法⋯⋯散播不實謠言企圖動搖國本啊⋯⋯小泰泰」。

