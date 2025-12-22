（圖：劉祐龍攝影）

藍營多位立委赴中，宣稱是參加台商聯誼，卻被抹紅，「金門坦克」陳玉珍更說，國民黨立委赴中是光明正大，無不可告人之事。





其實，藍營赴中是否去接受新的任務，全面阻擋國防特別預算與國安修法，真相如何已不重要，因為縱使沒有國台辦交付任務，藍營在國會的所做所為，基本上就是企圖弱化台灣的防衛能力，癱瘓中央政府的運轉。這是台灣的敵人才會做的事，至於追究有無中共交付任務，是畫錯重點。





本屆立法院在藍白的操弄下不斷延會，但正經事不做，只會採取多數輾壓少數的議事暴力，對它們擴權、搶錢，及有利中共併吞台灣的法案，皆採取逕付二讀的方式，不容討論，也不問專業意見，一味蠻幹。這不是在野獨裁是什麼？

藍白明明是自己在搞「在野獨裁」，企圖造成立法院獨大，成為實質的執政黨，以便為中共併台鋪路，卻一再亂咬賴清德獨裁，胡扯「綠色恐怖」。實際上，不但民進黨政府被藍白壓著打，連憲法法庭也幾乎被廢了，這樣叫做「清德宗」、「綠色恐佈」，實在顛覆常人的認知。





事實上，台灣今年經濟成長率預估達7.37％，而且全球半導體、AI產業鏈能否順利運轉都要看台灣臉色；另外，川普的「台灣就是台灣」、高市早苗公開說明「台灣有事、日本有事」論述，及北約、G7力挺台海的安定，及各民主國家軍機艦紛紛航行台灣海峽，以實際行動落實自由航行權。這是二戰後台灣經濟最強、國際地位最高的時代。





但這些進步面在藍白眼中卻是一無是處、一文不值，反而一再吹捧他們的「祖國」，全力打壓台灣。連張文的無差別攻擊，紅統的國民黨主席鄭麗文都可以鬼扯不幸事件的發生，是因為主管警政的內政部把心思用在「對付陸配」。





對台灣合法產生的執政黨疾言厲色，動輒破口大罵，對中共則揮之即應召而去，百般諂媚。這樣的反對黨，無時無刻不在對台灣「恐攻」，這才是台灣生存的最大危機。




























