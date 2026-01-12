誰在幫你開刀？開刀房人力大解密：除了主治醫師，這群「幕後功臣」才是手術順利的關鍵

廠商代刀爭議延燒，真相未明。開刀房的人力運作對多數人是黑盒子，當人力缺口愈來愈大，黑盒子裡是否正悄悄發生改變，下一雙穩握手術刀的手在哪裡？

手術台上的病人很緊張，看到麻醉科醫師走近，大驚失色地說「你是誰？我的醫師是ＯＯＯ！」手術室的醫療團隊時不時會遇到這種令人哭笑不得的情境。

事實上，當主刀醫師和他的助手進開刀房的時候，病人多已進入穩定麻醉狀態，根本看不到為自己開刀的人是誰。

中部傳出有人檢舉廠商代替醫師執行脊椎內視鏡微創手術，輿論譁然。這也讓社會大眾不禁好奇，正常情況下，當病人睡著後，圍繞著手術台、在開刀房進進出出的人，到底有哪些？這些人依法可以做什麼？

手術室至少有這6人，其中3人你看不到

一家醫學中心的資深麻醉專科護理師表示，開一台刀，現場最少需要6個人。

· 病人會看到的：麻醉專科護理師、麻醉科醫師、流動護理師（在手術室內和器械庫房之間來回走動拿取醫療物品）

· 病人看不到的：刷手護理師（手術室中進行無菌操作的護理師）、主刀醫師、主刀醫師的助手

6個人是必備，有時候手術室裡的人會更多。世界神經外科學院院士、台北榮總神經醫學中心主治醫師許秉權表示，如果手術中需要監測神經功能、影像定位，手術房正式編制的技術員會在適當時候把顯微鏡、X光機和鉛板、移動式電腦斷層等貴重儀器，推進手術室並進行操作，做完之後就離開，讓手術繼續進行。

一位不願具名的麻醉專科護理師說，如果同時進行多項手術相關治療的合併手術 (Combined Surgery)，主刀醫師可能來自不同科別，有多組主刀醫師及其助手。主刀醫師的助手通常是當時跟著主治醫師學習的住院醫師、總醫師，也可能是刀助。

這麼多人在開刀房進進出出，都戴口罩、包著頭、穿一樣衣服，會不會認不出誰是誰？麻醉專科護理師笑說，台灣雖然不會像國外在頭巾或手術服上繡字，但因為團隊合作密切，彼此都很熟，看口罩上的兩顆眼睛就知道是誰了。如果有新來的醫師、菜鳥護理師，才有可能會鬧出認錯人的笑話。

開刀順不順，刀助很重要

刀助是什麼？許秉權表示，大部分開顱手術，主刀者都會需要一個助手，刀助就是手術專責護理師（operation professional nurses，OPN)，需要經過特殊訓練、取得證照。在教學醫院，住院醫師會當老師的助手，目的是學習和訓練；不過，現在外科普遍很缺住院醫師，經驗老道的刷手護理師也可以幫忙做助手。

助手的功力，對於手術流程的影響很大。許秉權說，助手必須對主刀醫師的習慣、手術流程非常熟悉，可以提前預備好下一步，醫師手伸出來，助手就會遞上正確的器械。

另有位資深麻醉專科護理師補充，助手要隨時預備好醫師所需要的視野和空間，例如調整鏡子的角度、把組織拉開一些等。

斷層長達12年，腦外科權威嘆後繼無人

專攻開顱手術超過30年，許秉權做過無數次術前術後說明，還是會遇到病家對於手術時間和執刀醫師有疑問，例如「之前說手術3小時，我們等5、6小時，是不是不順利？這台刀是誰開的？」

他耐心解釋，下刀只要3小時，但手術的前置作業、麻醉、恢復，都需要時間；教學醫院不可能不放刀給總醫師，都是在主治醫師的監督下進行，像是放引流管、減壓開顱術這類比較單純或緊急的小手術，總醫師都能做得很好。

對於還願意來學功夫的住院醫師和總醫師，許秉權只有珍惜。他說，北榮這麼大的國家級醫學中心，最年輕的神經外科主治醫師是第12年的主治醫師，這代表已經超過10年沒有新人，很多年輕外科醫師都跑去做醫美。再過8～10年他就要退休了，培養一個真正能獨當一面、高水準的腦外科醫師至少要10年。國家機關和醫療機構一定要好好做統計評估、定期檢討、徹底面對，如果斷層持續，以後急重難罕的手術會找不到醫師。

至於這次鬧出軒然大波的廠商，出現在開刀房、進入無菌區是合理的嗎？要看情況。

以醫學中心的腦外科手術為例，許秉權表示，當醫院購置新儀器，廠商會先來上課，教大家裝置、拆卸、維修的基本操作，正式啟用的初期，廠商會進開刀房，看大家有沒有照標準動作。若機器有發生突發狀況，廠商會用雷射筆指示處理重點；如果有必要靠近檢查儀器，廠商也有需要刷手（進入無菌區前的標準消毒步驟）。

許秉權說，但就僅止於此，醫療團隊都熟悉儀器以後，廠商就不用再進開刀房，有問題再打電話問即可。

脊椎外科手術的廠商，確實有不同地位

在沒有住院醫師當助手的非教學醫院，或是做脊椎內視鏡微創手術，廠商的角色可能不太一樣。

一位不具名的骨科醫師表示，當代社會不論高齡者或年輕人，頸腰椎問題都很多，脊椎外科手術需求大，有商業醫療保險的民眾也會樂意選用高價的內視鏡微創醫療器材，單次手術收益很高。

再者，醫院護理師出走，刷手護理師流動率上升，非教學醫院的骨科醫師既沒有住院醫師，也沒有經驗老道的刷手護理師，要怎麼維持充足收入和理想生活品質？

這些因素綜合起來，高收益的脊椎內視鏡微創手術就成為骨科次專科當中的顯學。

每項技術的成熟都有學習曲線，這名醫生坦言，可能要練個20～100次，才能真正獨立開好一台刀，所以，即便從事脊椎內視鏡微創手術的醫師眾多，但真正技術優秀成熟的並沒有那麼多。

然而，每個病人都想要技術最好的人來給自己開刀，沒人想要當醫師練刀的對象，在這些前提下，專精於特定脊椎內視鏡術式廠商的「協助」，成為醫療利益的共同默契。

（本文諮詢專家：北榮神經醫學中心主治醫師許秉權）

