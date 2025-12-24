誰在影響你的購物決定？ 從「Z世代」到「嬰兒潮世代」消費行為大不同！

不同世代的消費決策出現明顯差異。（圖／TVBS）

在數位科技快速發展的時代，不同世代的成長背景與生活經驗，形塑出截然不同的消費行為與價值取向。從Z世代的社群導向，到X世代與嬰兒潮世代的務實理性，世代差異正深刻影響市場走向，也成為品牌經營不可忽視的關鍵。Z世代的Steven表示，自己平時經常透過YouTube與各類社群平台關注KOL的穿搭與生活分享，這些內容不一定會立即促成購買，但能有效提升對品牌的印象與好感度。他直言，相較於傳統電視廣告，KOL推薦更具吸引力。

Z世代高度依賴社群平台與KOL推薦。（圖／TVBS）

Steven指出，若是自己信任的KOL推薦產品，往往會提高購買意願，反之，過度強調曝光、製作質感不佳的廣告，反而容易引發反感。他也坦言，自己幾乎不再收看電視，電視廣告對他的影響力已大幅下降。相較之下，X世代的消費邏輯則更偏向務實與理性。X世代的Sharon表示，在選購冰箱、洗衣機或咖啡機等耐用品時，會特別重視品牌與口碑，即便價格偏高，只要品質可靠、使用年限長，仍願意多花一些預算；至於日常飲食，則以滿足基本需求為主。

Sharon也提到，隨著家庭與事業逐漸穩定，X世代在消費上不僅講求實用，也更重視生活品質，包括旅遊與生活用品，都希望在能力範圍內善待自己。人力銀行人資長江錦樺分析，45歲以上的嬰兒潮與X世代，與Y、Z世代在消費模式上有明顯差異。新世代成長於數位原生環境，習慣接觸網路、社群推播與KOL代言，資訊接收與購物行為高度線上化，網路已成為主要消費場域。

在數位環境下，Z世代以短影音與社群平台作為主要資訊來源，網紅與同儕推薦影響力大，同時也活躍於社群電商與二手交易平台，並逐漸重視永續與環保消費。至於Y世代，則強調「體驗勝於擁有」，偏好將支出投入旅遊、美食與藝文活動，並高度仰賴網路評價與社群口碑，也成為訂閱經濟與共享經濟的重要推動者。

Y世代強調「體驗勝於擁有」。（圖／TVBS）

長庚大學工管系副教授范慧宜指出，訂閱制與共享經濟的核心消費族群正是Y世代，他們樂於接受Netflix、Spotify、Uber、Airbnb等新型商業模式，並將消費重心放在能留下美好記憶的體驗型活動上。至於45至60歲的X世代，則強調獨立自主與性價比，日常消費多選擇量販店或超市，關注價格優惠與會員福利；而戰後嬰兒潮世代消費態度更為謹慎理性，重視產品的耐用性、實用性與品質，一旦建立信任，品牌忠誠度極高。

范慧宜指出，嬰兒潮世代對老字號品牌高度依賴，對食品品牌如義美、光泉、統一等，普遍抱持「健康、安心」的印象；在汽車消費上，也容易形成固定認知，例如認為日系品牌耐用、歐系品牌安全。江錦樺補充，較年長世代在消費決策上，傾向相信具有公信力的媒體報導，或來自親友、同事的實際使用經驗，相較於廣告，更重視「用過的人怎麼說」。

專家指出，不同世代的消費模式，都是其生活背景與社會經驗的延伸。面對跨世代並存的市場環境，品牌若能深入理解各世代的價值觀與溝通語言，才能建立真正的連結，並打造具長期影響力的消費關係。

