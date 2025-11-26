誰在排擠？國防特別條例草案8年1.25兆 藍白財劃法1年挖走1.4兆

賴清德總統主持召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後並接受媒體提問。(記者田裕華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕賴清德總統投書「華盛頓郵報」，強調政府提高國防支出捍衛台灣民主的決心，行政院會今(27)日將通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將於2026至2033年總計投入1.25兆元經費。黨政人士表示，國防特別條例8年編列1.25兆元，換算下來，一年是1560億元，反觀藍白強修的財劃法一年卻挖走1.4兆元補助地方，「誰才是造成國家財政困難，排擠重要建設的元兇」？

據了解，賴總統昨在府院黨每週三例行會議中，要求行政團隊在論述與說明要清楚，並爭取國會支持與社會的認同。黨政人士指出，總統對內必須守護國家安全，對外要堅守國際責任，因此提出國防特別預算是總統責任與憲政的義務。美國在台協會(AIT)處長谷立言已表示美國國會跨黨派支持台灣強化國防安全，而台灣自己的國會更應當跨黨派來支持。

黨政人士也說，國家有限的財源，必須要用在正確且需要的地方，國防預算就是其中之一，不能因為藍白惡修財劃法，就排擠原來應該防衛台灣的預算。他也強調，國防特別條例8年編列1.25兆元，換算下來，一年是1560億元，反觀藍白強修的財劃法一年卻挖走1.4兆元補助地方，且還不願分擔事權。對於接下來的國會攻防與論述，行政團隊都準備好了。

對於國民黨主席鄭麗文昨質疑，國防預算舉債規模突破5000億元，遠超過法定的舉債上限，台灣變成變成兵工廠。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，鄭麗文在競選黨主席時就表態反對國防預算增加，「為了反對而反對，是因為中國反對，鄭也反對」？行政院提出特別條例與預算案後，未來第一個戰場就在立法院，「立法院到底要當國家的戰友，還是國家的敵人」？

對於鄭麗文攻擊舉債的問題，吳思瑤指出，「冤有頭、債有主」，不能因藍白惡修財劃法，就剝奪排擠原本該編列的預算，還誤導說「沒錢就不要做」，這是本末倒置、倒果為因的說法；國防本來就是台灣當下重要的事情，需要有足夠預算，日、韓鄰近國家都在強化軍事投資，在中國的威嚇下，國防是政府舉債也該投入的。

