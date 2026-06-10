誰在改變台海現狀？從川習會看台灣未來 學者齊聚解析「被統一」議題

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

在美中領導人會晤後，台海局勢與兩岸關係再度成為各界關注焦點。台灣到底面對的是獨立問題？抑或是被統一問題？國內外專家學者11日將齊聚一堂，共同從國際政治、國際法、戰略安全及兩岸關係等面向，探討川習會後的美中台互動以及台海現狀與未來發展方向。

近期美中互動以及關係再度引發國際關注。美國總統川普與中國國家主席習近平會晤後，川普公開表示「不希望有人宣布獨立」，相關談話迅速引發國內外對台灣定位、兩岸關係及台海現狀的討論。

廣告 廣告

為此，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心將於6月11日下午三時在台大醫院國際會議中心舉辦六月座談會，將以 《台灣沒有「獨立」問題，只有「被統一」問題》為題，邀請國內外學者共同探討川習會後美中台三方互動、台海現狀以及未來兩岸關係發展。

東海大學陸研中心主任林子立今天(10日)表示，長期以來，外界對台海議題的討論多聚焦於「台灣是否宣布獨立」，然而從現實層面觀察，中華民國政府自1949年以來持續存在，台灣擁有完整政府體制、民主制度、軍隊、司法及對外經貿能力。相較之下，中國近年透過軍事威懾、外交施壓、法律戰與灰色地帶行動，持續推動其統一進程。因此，當前值得思考的問題已不僅是「是否獨立」，更包括「如何理解統一議題對台灣未來的影響」。

這次座談會將從國際政治、國際法、戰略安全與兩岸關係等面向切入，重新檢視川習會後美中台三角關係的變化，以及美國維持現狀政策的實際內涵。同時也將討論當前國際社會所強調的「台海和平穩定」究竟是在維護何種現狀，以及反對片面改變現狀的對象與意涵為何。

座談會除邀請陸委會副主委沈有忠致詞外，也邀請包括中正大學政治學系教授蔡榮祥、台灣大學政治學系教授陳世民、美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元、美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇，以及東海大學陸研中心副執行長洪浦釗等人，共同就當前台海局勢與兩岸關係發展進行深入交流與討論。

東海大學陸研中心指出，在國際秩序與區域安全環境快速變化之際，如何理解台海現狀、民主社會的自由選擇，以及兩岸關係未來可能發展方向，已成為台灣社會必須面對的重要課題。期盼透過學界與公共領域的對話，深化社會對台海現狀、兩岸關係及區域安全局勢的理解。(編輯：陳文蔚)