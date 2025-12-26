誰在暗處偷聽？ 吸血蛙蠓與青蛙歌聲下的盛宴

近年來，兩棲類多樣性急劇下降的現象備受關注，許多推論一直離不開疾病這個因素。由於兩棲類對水有很高的依賴性，過去研究也多是從水體接觸傳染著手。然而，近期的研究發現，在兩棲類之間或許有些潛在的病媒生物，就如同蚊子會在人類間傳播病菌一樣。

青蛙背上的吸血者

對許多動物，特別是無脊椎動物來說，血液容易取得具有極高營養價值。兩棲類是許多吸血生物的重要營養來源，如水蛭、蚊子以及蠓科的昆蟲（小黑蚊的近親），都曾經被記錄到吸食兩生類的血液。而有一群昆蟲甚至特化成以青蛙的血液為食，那就是本文的主角—蛙蠓。

廣告 廣告

正在叮咬二級保育類魚池琴蛙（Nidirana shyhhuangi）的蛙蠓。由於魚池琴蛙的公蛙會挖掘洞穴並在裡面鳴叫，因此不容易觀察到其被蛙蠓叮咬的狀況。攝影：游智宇

在分類學上蛙蠓是蚊子的近親，蛙蠓科（Corethrellidae）包括一個屬（Corethrella）與一百多個物種，大多分布於南北緯50度之間。

過去人們所知並不多，從生物學資訊僅知道蛙蠓會吸食蛙類的血液，直到托萊多（Toledo）等人2021年在巴西的蛙蠓體內偵測到兩生類的滅世大魔王，蛙壺菌（Batrachochytrium dendrobatidis, Bd）的DNA，大家才認識到他們的吸血行為可能是兩棲類間疾病傳播的潛在途徑，並喚起對這群昆蟲的行為、生態學以及種間互動相關研究的興趣。

聽音辨位搜尋宿主

蛙蠓尋找兩生類宿主時，有幾項挑戰需要面對。首先，兩生類是變溫動物，體溫與外界的溫度接近，因此並沒有明顯的紅外線訊號；此外，他們代謝產生的二氧化碳濃度也遠遠不及哺乳類等內溫動物，因此通過化學訊號來尋找下一餐也不太實際，蛙蠓為此演化出另一條道路：聽音辨位。大部分的蛙類在繁殖時都會產生宏亮的宣告叫聲，而蛙蠓能夠透過竊聽這些聲音訊號來定位青蛙的位置。

科學家用中南美洲的通加拉蛙（Engystomops pustulosus）進行測試，將不會鳴叫的雌蛙放在鳴叫的雄蛙隔壁，觀察蛙蠓會叮咬誰。結果發現雌蛙幾乎沒有被叮咬，而會鳴叫的雄蛙幾乎都有被叮咬，有的個體在實驗結束時，甚至有高達七隻蛙蠓正在享受「美食」，被叮到滿頭包。

也因為這項特性， 當間孝子等人將捕捉蚊蟲用的陷阱進行改裝，結合音響與蛙類的叫聲，成為高效率且專一的蛙蠓採集裝置。

小小的身軀藏有精妙的認知功能

大家可能對昆蟲的印象可能停留在「頭腦簡單，四肢發達」的原始生命，但這些平均體長約1毫米的小傢伙，吸血前依舊知道要貨比三家。

伯納（Bernal）等人使用電腦合成雄性的通加拉蛙叫聲，並透過聲音特徵（聲音包含的音節）區分為複雜與簡單兩組，結合改裝陷阱進行實驗，結果顯示比起簡單的叫聲，複雜的叫聲吸引到更多蛙蠓。

為了確定不是因為複雜叫聲更容易定位，伯納另外使用黏蟲板來測試，觀察受聲音吸引過來的蛙蠓，降落位置距離中心的喇叭多遠。結果發現複雜或簡單的叫聲，並不影響蛙蠓的定位能力。伯納推測可能是因為複雜鳴叫的青蛙沒辦法分心驅趕身上的蚊子，或是複雜的鳴叫特徵本身，暗示了這隻青蛙是品質較佳的宿主（例如體型更健壯），值得冒險一叮。

而另一篇研究則在南美洲的熱帶雨林中發現，蛙蠓的數量會隨著宿主的繁殖活動變化。萊格特（Legett）等人分別在巴拿馬的乾季與雨季，同時播放只在雨季繁殖的通加拉蛙叫聲及只在乾季繁殖的短吻樹蛙（Smilisca sila）叫聲。結果顯示儘管乾季時通加拉蛙並不會鳴叫，播放牠的叫聲的陷阱依舊比較熱門。

且只要通加拉蛙不積極繁殖，不論是在乾季還是雨季，實際捕到的蛙蠓都不多。這表示這些小蟲不但有偏好的吸血對象，數量也會隨蛙類宿主的繁殖活動而改變。

筆者採集於霧峰的日本蛙蠓（Corethrella nippon）三角籤標本。圖片來源：游智宇 提供（攝影：王遠騰）

台灣的聲誘蛙蠓測試

上面提及到的蛙蠓研究大多都是在南美洲進行，而且大多離不開通加拉蛙。那亞洲呢？ 蛙蠓在亞洲仍然屬於較為冷門的研究類群，蛙蠓的數量與多樣性也不及南美洲。2019年， 當間孝子透過電腦合成先島澤蛙（Fejervarya sakishimensis）的叫聲，結合播音陷阱測試當地不同蛙蠓物種偏好的蛙類聲音特徵，開啟了東洋界蛙蠓的行為生態研究。

而台灣早在1998年，就有連日清老師留下第一筆正式的蛙蠓紀錄，當時將其鑑定為日本蛙蠓（Corethrella nippon），可惜標本已經遺失。此外，連日清老師也在蘭嶼採集到四隻蛙蠓科物種的標本，目前典藏於國立自然科學博物館，等待人們解答牠的真實身分。

日本蛙蠓吸食王氏樹蛙之想像圖。圖片來源：游智宇提供（製圖：曾以信）

去年，筆者有幸透過國科會IIPP計畫，透過來自韓國首爾大學的博士生方宇俊（Woo-Jun Bang）第一次接觸這群有趣的小生物。他參考了 當間孝子改良陷阱的方式，結合3D列印以及電腦散熱風扇設計了一組輕便、可拆卸的蛙蠓陷阱來台灣測試。

我們選定台中霧峰北溝的溪流進行測試，播放台灣十種常見且繁殖季橫跨四季的蛙類叫聲，試圖引誘蛙蠓。僅僅經過一個晚上，陷阱就引誘到將近800隻蛙蠓個體，雖然沒辦法與南美洲入夜兩小時突破千隻相比，但也足夠令我震驚。對照形態檢索後，我們認為捕獲的個體皆為當年連日清老師鑑定的日本蛙蠓（Corethrella nippon）。

在所有單一物種叫聲的測試中，斯文豪氏赤蛙（Odorrana swinhoana）的陷阱最為暢銷，然而在北坑溪一帶夜間觀察數十次的經驗中，我們從來沒有在當地看過或聽過任何斯文豪氏赤蛙。

因此我們推測，日本蛙蠓應該是透過特定的音調與聲音頻率，判斷這個聲音是不是青蛙，而不是真的認識某種青蛙的蛙鳴。

目前我們對台灣的蛙蠓認識依舊不多，像是這些昆蟲的數量，會不會受到蛙類繁殖活動影響？台灣除了日本蛙蠓以外還有其他蛙蠓嗎？對蛙蠓與蛙類之間的互動有更清楚的認識，以及了解台灣的蛙蠓體內是否會攜帶蛙類病原，對於兩棲類的保育將具有重大的研究價值。