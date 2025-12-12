（圖／本報系資料照）

炸藥標案疑雲愈滾愈大，從國防部5.9億元「RDX海掃更」旋風炸藥，到中科院1.2億元「女王陛下炸藥」（HMX）採購案，竟都由以室內裝修為本業的福麥公司得標，有如「超思雞蛋」與「高登快篩」翻版。不禁讓人質疑是否有人護航、軍工產業是否淪為「戰爭財」管道。這不是一般弊案，而是國安風暴！

藍委爆料福麥公司半年內連續包下高敏感度軍用炸藥標案，從中科院標到國防部；外界質疑其缺乏爆材相關許可，資本額更不足標案金額的1/10，疑點重重。沒想到國防部長顧立雄在立院答詢時表示，「這是一翻兩瞪眼的事」，僅允諾交貨時嚴格查驗原廠來源證明與相關文件。

顧立雄將爭議定位為採購與履約的技術問題，但檢視賴總統近來的施政路線調整，外界也解讀賴政府有意告別小英時代的綠能產業，一方面釋出可能重啟核能的訊號，同時擁抱軍工產業。原因不難理解：綠能弊案叢生，但在強化國防的政治氛圍下，在野黨很難加大質疑力道。

軍工產業披著「抗中保台」的外衣，質疑者動輒被扣上「中共同路人」帽子。對比高登快篩與超思雞蛋，炸藥標案的爭點同樣在「小資本、非本業、臨時新增營業項目」，卻能承接鉅額標案。問題是，快篩失準或雞蛋腐敗頂多衝擊民生；炸藥若有瑕疵，官兵上戰場恐付出人命代價。

顧立雄雖強調標案資格合規，但當兩個標案都僅一家廠商投標，各界難免會追問：究竟是門檻太高，還是「水太深」？尤其軍事採購的核心不只是「能不能買到」，更在於「能不能信任」。當國防供應鏈疑雲重重，國安風暴絕非危言聳聽。