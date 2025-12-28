誰在破壞我們的正常生活
不知從何時開始，臺灣的空氣裡重新裝填了一種令人不安的氣體。
走在街頭，陽光依舊燦爛，捷運依舊準點，你我依舊在為生計奔忙。然而，看著警察手中的步槍，還有網路上那些令人窒息的言論，一種強烈的、跨越時空的「既視感」油然而生，一股從歷史地窖裡翻湧上來，帶著霉味與窒息感的「非常時期」惡臭。
回望即將落幕的2025年，我們彷彿活在一個被強行撥快了齒輪的、不正常的世界。在政治上，我們目睹了史無前例的「不副署」與「大罷免」的叫囂，朝野將憲法當成彼此攻訐的抹布，動輒高喊「毀憲亂政」來為擴權開路；在經濟上，我們在關稅風暴的陰影下迎來了暴漲又暴跌的股市數字，看著亮眼的經濟成長率與口袋裡停滯的實質薪資形成荒謬對比。
倘若我們選擇遮住眼睛、摀上耳朵，選擇假裝沒有事情發生，或者更危險地—選擇放任一切發生，開始習慣於恐懼，習慣於「非常時期」這個萬用藉口，進而對權力者的越界感到麻木。那我們交換的，不僅僅是眼前的安寧，而是屬於選擇「正常」的自由。
或許在那些政治狂熱者的眼中，今日的國家正處於一種「神聖的病態」。
翻開去年的帳簿，細數那場吵得沸沸揚揚、被貼上「癱瘓國家」標籤的三法爭議—財劃法、憲訴法、選罷法。在一方眼中，這是奪權的鎖鏈，必須動用「大規模罷免」這種特殊的例外武器，像切除惡性腫瘤般趕走在野黨，才能「挽救憲政」；而在另一方眼中，這是制衡的最後堡壘，即便要面對執政者聯合四權發動的「清算」式圍剿，也必須死守那條名為「監督」的底線，否則國家將重返獨裁的舊夢。
執政者宣稱為了憲法防線可以拒絕執行法律，提領著「非常時期」的政治信用，將政敵打成不共戴天的叛國賊。互相恐嚇、互相醜化，在彼此的咆嘯聲之中，看見了一種集體的、歇斯底里的自殘。這難道就是我們追求的民主嗎？一種必須靠著「清算」才能維繫的民主？
明明國家仍持續運作，那為何要說政府已被癱瘓？那些常規的政治與程序手段，為甚麼要說是毀憲亂政？為甚麼我們可以不關心政治，卻要被持續恐嚇？
回首那段長達三十八年的戒嚴，不正是這樣來的嗎？當硝煙早已散去，權力者卻堅持維持一套「緊急狀態」的呼吸器。那時的名堂叫「動員戡亂」，現在的名堂叫「捍衛憲法」，但本質如出一轍—只要宣稱現在是「不正常」的非常時期，他們就能名正言順地用上「不正常」的權力。這種「非常時期」的偏執，在今天顯得格外刺眼。
這種刺眼像是尹錫悅以反對「親北韓勢力癱瘓政府」為名發動戒嚴，川普以「美國被正在侵蝕」為由剝削他國政府。當世界走向一種「歇斯底里的混亂」，我們似乎也開始對這種「不正常」感到麻痺。
習慣了「毀憲亂政」、「癱瘓國家」的口號，習慣了執政黨的非常規手段，習慣了捷運站裡出現全副武裝的長槍，習慣了在物價飛漲、生活緊繃的當下。我們麻痺地接受了這一切，彷彿如果不參與這場恐懼的嘉年華，我們才是那個不正常。
厭倦了被那些提領著「例外武器」的人恐嚇，厭倦了被那些自以為在「救國」的人綁架。民主化，從來不只是為了選出哪一個政黨，而是為了開啟一個「正常生活」可以安穩生活的過程。不必在乎總統是誰也能安睡的夜晚，不用擔心政治標籤會毀掉晚餐氣氛的下午。
如果我們繼續任由權力者定義什麼是「非常時期」，任由把日常的紛爭醜化成國家的存亡，那麼我們終將失去那份好不容易爭取來的、身為「正常人」的尊嚴。
我們不生氣，不代表我們不關心；我們不生氣，是因為我們拒絕被這種「不正常」的節奏共振。當權力者再次揮舞著「毀憲亂政」或「緊急狀態」的旗幟試圖恐嚇你時，請冷靜地告訴他們：
「國家很正常，不正常的是你們。而我，只想當一個正常人，過我的正常生活。」
潘科伸 / 國立臺灣科技大學企管系三年級學生、大九學堂第五期學員
其他人也在看
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 12 小時前 ・ 196
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 54
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 18
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 205
TPBL／林書豪球衣引退座無虛席 6500人進場！國王本季首度滿場
新北國王在28日替林書豪舉辦球衣引退儀式，這場比賽吸引了滿場6500位觀眾進場，一舉刷新了本季國王的進場人數新高。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 63
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 26
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 70
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 48
不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 115
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 184
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 49
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 18 小時前 ・ 27
目標價喊出400元！這「代工大廠」坐穩輝達GB300、微軟等供應鏈 投信不買單結帳65億猛丟第3週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數本週（12/22~12/26）收在28556.02點，週漲859.67點、漲幅3.1%，據證交所籌碼動向，投信週賣超70.45億元，觀察...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣
影帝布蘭登費雪慘失業！陷入《日租家庭》複雜道德邊緣EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 1
新北的選擇黃國昌？媒體人喊別鬧了：明眼人都看得很尷尬
民眾黨27日在新北新莊舉辦「為新北應援」活動，替宣布參選2026新北市長的主席黃國昌造勢，前主席柯文哲到場力挺，台上高喊黃是「新北的選擇」。媒體人詹凌瑀說，台上演得慷慨激昂，台下明眼人都看得很尷尬，什麼新北的選擇，別鬧了。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 230