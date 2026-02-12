誰在窄化「台灣派」？看王世堅的勇氣與綠營的狹隘
檢調近日大動作搜索無黨籍立委高金素梅，消息一出，政治煙硝味瞬間蓋過法治論辯。然而，這場風暴中最耐人尋味的，莫過於民進黨立委王世堅的一句「相信高金素梅是台灣派」。這句基於立院同僚情誼與族群尊重的話，竟如捅了馬蜂窩，引來綠營排山倒海的圍剿。「台灣派」怎麼了？又是誰在定義誰才是「真正的台灣人」？
高金素梅身為資深立委，若有違法情事，理應接受司法嚴格調查，這點無庸置疑。但社會必須嚴肅以對的是，司法程序尚未定論，執政黨的側翼與網軍便已迫不及待地展開政治清算，甚至連自家立委，為國會同僚雪中送炭的良心話人都不放過。
王世堅被譽為「民進黨最後的良心」，這絕非偶然。他看見的是高金素梅背後代表的原住民群體；那些在這片土地上生根最久、最純樸的一群人。王世堅直言：「原住民不是最忠實的台灣派嗎？」這句話請問誰能否定？簡短有力的一句話，撕破那些靠操弄意識形態、劃分敵我的政治操盤手的假面具。
越做越小的「台灣派」；1450 的窄門，現在的民進黨，似乎正陷入一種只要不隨其起舞、不聽其號令，即便是同根同源的台灣人，也會被貼上「中共同路人」或「認知作戰」的標籤。
真正的台灣派，應是納百川、成大海，包容不同聲音，共同為這塊土地的和平與繁榮奮鬥。狹隘的台灣派，則是王世堅口中那群「切到剩 1450」的政治偏執狂，將台灣的定義無限縮小，小到只能容下跪舔權力的人。
回歸人性的政治才是真民主。高金素梅長年關懷原鄉弱勢，即便政見不同，也不應抹煞其在族群權益上的努力。王世堅的「循循善誘」與「化敵為友」，展現的是一種壯大台灣的高度。反觀那些圍剿他的同志，除了噴吐憤怒與排外，對台灣的團結究竟有何貢獻？
如果連一個民意代表相信其同事的清白與認同都要被集體霸凌，那我們離真正的自由民主，恐怕已漸行漸遠。當權者應謹記，權力是拿來服務百姓，而不是拿來閹割異見、恐嚇同志的工具。
更多品觀點報導
批何志偉空降桃園選市長 藍市議員：別把城市當試水溫舞台
民進黨支持度回升12% 黃暐瀚:不是賴清德做對、是國民黨做錯
其他人也在看
《零日攻擊》美國國會放映！退將讚「必看作品」 眾議員：警示性的寓言
話題台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，10日於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，美國空軍退役中將希諾特大讚「這是必看作品」；民主黨眾議員戈梅斯強調美國國會對台灣一貫的支持，共和黨眾議員穆倫納爾則表示中共的灰色地帶戰術威脅著在尚未發動實質性軍事入侵之前，就動搖台灣政府的穩定以及其對民主的承諾。
接受法新社專訪 賴清德盼「與歐洲加強軍工產業合作」
台北市 / 綜合報導 總統賴清德接受法新社專訪，除了重申台灣不是任何一個國家的籌碼，也表示希望未來和歐洲國家，未來能加強軍工產業以及科技的合作，來聽聽看賴清德怎麼說。賴清德在接受法新社專訪時也提及，台灣一旦被併吞，下一個受害的是日本,菲律賓等印太的國家，再下一步就會影響到美洲跟歐洲。賴清德也重申，台灣不是任何一個國家的籌碼，台灣的前途只有台灣人民可以決定，台灣對自己有信心。 原始連結
台美對等貿易協定將定案？藍批：不透明
[NOWnews今日新聞]行政院副院長鄭麗君率談判團隊10日赴美，再度針對台美關稅與美協商，據了解，鄭麗君此行將就美製車進口、農產品開放等項目進行談判，在與美方進行最後會議後，預計在台灣時間13日清晨...
美眾院通過挺台法案 林佳龍：建構更堅韌夥伴關係
針對美國聯邦眾議院通過「保護台灣法案」(PROTECT Taiwan Act)，外交部長林佳龍在社群平台發文感謝提案與支持這項法案的美國國會議員，強調這項成果再次彰顯美國國會跨黨派對台灣安全與民主韌性的堅定支持，並期待台、美持續攜手守護和平，建構更堅韌夥伴關係。 關於美國聯邦眾院通過的「保護台灣法案」，外長林佳龍表示，該法案全名是「施壓監管組織終結中國對台灣威脅法案」(Pressure Regulatory Organizations To End Chinese Threats to Taiwan Act)，英文縮寫PROTECT就是「保護」的意思，展現國會友台議員們設計法案名稱的巧思。 林佳龍指出，「保護台灣法案」主要內容是如果台灣人民的安全、社會或經濟制度因為中國的行動而面臨威脅，美國應在最大可行範圍內推動將中國排除於G20、國際清算銀行、巴塞爾銀行監理委員會等重要國際金融與監理機制。 美國國會與行政部門近年持續以具體行動深化台美夥伴關係，包括去年底通過「台灣保證落實法案」(Taiwan Assurance Implementation Act)並由美國總統川普簽署生效；第六屆「
王世堅稱高金素梅是「台灣派」 吳思瑤列3親中言行盼多觀察
無黨籍立委高金素梅因涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等罪嫌被檢調搜索約談，民進黨立委王世堅表示，「我認為她還是站在我們台灣派這邊」，引發綠營支持者質疑。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤列舉高金多項親中言行，「我希望王世堅應當可以多做觀察，但我個人認為這並不是挺台派。」
李四川參戰新北市長 侯友宜：全力支持、團隊合作拚市政
國民黨新北市長參選人選昨（11）日「定調」，將由台北市副市長李四川出線，前後任市長朱立倫和侯友宜都表態支持，新北市副市長劉和然也說會並肩作戰；侯友宜今天受訪強調，「我們會全力支持李四川，也感謝劉和然在這段時間的勇於承擔，我們全力團隊合作，一起拚市政」。
尼坦雅胡宣布 以色列加入川普和平理事會
以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)11日在訪問華盛頓期間表示，以色列已經加入了美國總統川普(Donald Trump)的「和平理事會」(Board of Peace)倡議。 在尼坦雅胡與美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)會面後釋出的影像顯示，兩人手持一份文件，上面有尼坦雅胡的簽名，顯示以色列加入了和平理事會。尼坦雅胡在X說，他「簽署了以色列加入和平理事會的協議」。 尼坦雅胡隨後與川普討論了伊朗問題。 聯合國安全理事會去年11月中通過了一項決議案，授權這個委員會與其合作國家在加薩建立一支國際穩定部隊，去年10月依據川普的一項計畫，以色列與哈瑪斯簽署了一項脆弱的停火協議。 根據川普的加薩計畫，這個委員會旨在監督加薩的臨時治理。川普後來表示，這個由他擔任主席的理事會，將擴大至解決全球衝突。 和平理事會將在2月19日於華盛頓討論加薩重建議題。 許多人權專家表示，川普任命了一個委員會負責監督外國領土的事務，這種作法類似於殖民體制。以色列參與理事會，預計將引發更多的批評，因為這個理事會也沒有包含巴勒斯坦。 各國對於川普1月底開始邀請加入這個理事會態度謹慎。許多專家擔
加拿大史上第二大校園槍擊案 賴清德發聲
加拿大卑詩省（British Columbia）一所高中10日發生重大槍擊，造成至少9人死亡，還有27人受傷。賴清德總統今天代表台灣民眾向罹難者家屬致上慰問，並祝福所有傷者早日康復。「我們與加拿大人民同在」。
周杰倫直指「方文山變了」！ 合作27年突嘆：已經不是我認識的他
天王周杰倫與作詞人方文山合作27年，黃金搭檔創作無數經典歌曲。不過，周杰倫近來忽然在社群網站發文，直呼：「他已經不是我認識的那個文山了」，並透露原因。
鴻海尾牙抽1000萬特別獎！「籤筒名單」爆藏內幕：郭台銘厲害的地方
全球科技龍頭鴻海於12日在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，創辦人郭台銘豪氣投下震撼彈，準備總額「1億元」的創辦人特別獎，現場抽出10位每人爽領「1000萬」現金的超級幸運兒。不過就有網友曝光內幕，透露可以抽1000萬的「籤筒」中，其實都是事先規劃好的特優名單，不是所有人都能隨機抽的。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
退休女師…小蜜蜂播1年「機掰人」超渡鄰居！判決曝 丈夫嘆：該關就關
以牙還牙！高雄一名陳姓婦人是退休老師，家住前鎮區一處連棟透天厝，疑似不滿鄰居製造噪音害她睡不著，突發奇想拿出過去上課用的「小蜜蜂」放在陽台，當街播放「機X人」、「Ｘ你娘機掰」、「蕭查莫」等髒話，一放就是1年多，附近10戶鄰居不堪被「噪音暴力」集體怒告，女師被依強制罪判刑3個月。丈夫似乎也拿妻子沒輒，坦言曾經想搬家，但家裡已經沒錢，如今判決出爐，該關就關。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
大S 6億遺產分法公開！法律現實打臉 S媽「想繼承也沒用」
已故藝人大S（徐熙媛）身後財產動向再度成為外界焦點。外傳遺產高達6億元並出現家族爭產傳聞，不過依台灣現行法律規定，實際繼承順位與分配方式早已有明確規範。林宜君
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
「500元運動幣」今抽籤！1招秒查中籤結果 領取、使用方法一次看
運動幣抽籤時間就在今（12）天！為落實全民運動政策目標，運動部預計發放60萬份面額500元的「運動幣」。至於運動幣中籤結果該如何查詢、使用，《東森財經新聞》記者為大家整理好「運動幣懶人包」，讓大家一看就懂！
蔡依林「愛迪達新中式外套」搭北臉外套太有型！「1單品」幾乎焊上身，保暖又防風！
蔡依林現身VALENTINO 大秀之前，機場穿搭再次成為時尚焦點。這次她以層次混搭演繹「舒適也能很有態度」的旅行穿搭公式，先是套上話題滿滿的 adidas 新中式運動外套，外層再加上 SKIMS x
陳漢典、Lulu婚禮才辦完「公開未來小孩名字」 妙語如珠全場笑翻
「2026全鴻海運動嘉年華」不僅演出卡司強大、亮點滿滿，主持陣容同樣話題十足，特別邀來金鐘主持人陳漢典與 Lulu 坐鎮，兩人首度以「新婚夫妻」身分攜手主持鴻海尾牙。陳漢典在台上笑虧，兩年前兩人於鴻海合體時還只是「同事」，沒想到兩年後再度站上同一個舞台，身分已升級成夫妻。
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，