誰在窄化「台灣派」？看王世堅的勇氣與綠營的狹隘

檢調近日大動作搜索無黨籍立委高金素梅，消息一出，政治煙硝味瞬間蓋過法治論辯。然而，這場風暴中最耐人尋味的，莫過於民進黨立委王世堅的一句「相信高金素梅是台灣派」。這句基於立院同僚情誼與族群尊重的話，竟如捅了馬蜂窩，引來綠營排山倒海的圍剿。「台灣派」怎麼了？又是誰在定義誰才是「真正的台灣人」？

高金素梅身為資深立委，若有違法情事，理應接受司法嚴格調查，這點無庸置疑。但社會必須嚴肅以對的是，司法程序尚未定論，執政黨的側翼與網軍便已迫不及待地展開政治清算，甚至連自家立委，為國會同僚雪中送炭的良心話人都不放過。

王世堅被譽為「民進黨最後的良心」，這絕非偶然。他看見的是高金素梅背後代表的原住民群體；那些在這片土地上生根最久、最純樸的一群人。王世堅直言：「原住民不是最忠實的台灣派嗎？」這句話請問誰能否定？簡短有力的一句話，撕破那些靠操弄意識形態、劃分敵我的政治操盤手的假面具。

越做越小的「台灣派」；1450 的窄門，現在的民進黨，似乎正陷入一種只要不隨其起舞、不聽其號令，即便是同根同源的台灣人，也會被貼上「中共同路人」或「認知作戰」的標籤。

真正的台灣派，應是納百川、成大海，包容不同聲音，共同為這塊土地的和平與繁榮奮鬥。狹隘的台灣派，則是王世堅口中那群「切到剩 1450」的政治偏執狂，將台灣的定義無限縮小，小到只能容下跪舔權力的人。

回歸人性的政治才是真民主。高金素梅長年關懷原鄉弱勢，即便政見不同，也不應抹煞其在族群權益上的努力。王世堅的「循循善誘」與「化敵為友」，展現的是一種壯大台灣的高度。反觀那些圍剿他的同志，除了噴吐憤怒與排外，對台灣的團結究竟有何貢獻？

如果連一個民意代表相信其同事的清白與認同都要被集體霸凌，那我們離真正的自由民主，恐怕已漸行漸遠。當權者應謹記，權力是拿來服務百姓，而不是拿來閹割異見、恐嚇同志的工具。

