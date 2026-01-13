誰在變賣我們的矽盾？台美關稅談判的城下之盟

這兩天一則令國人揪心的消息再度從國際媒體傳回國內；《紐約時報》報導如果屬實，政府口中即將達成結果的台美對等關稅談判，背後竟隱藏著如此沉重的代價。外電披露，為了將進口關稅調降至與日、韓同級的15%，台灣引以為傲的「護國神山」台積電，傳出已被要求在美國亞利桑那州「加碼」再蓋至少 5 座晶圓廠。這是一份用台灣產業命脈換取的減稅協議。這不僅是經濟上的得失，更是台灣安全籌碼的實質流失。

就在十天前，英國《每日電訊報》（The Telegraph）才以台灣的秘密武器正在瓦解為題，發出了震聾發聵的警告。報導直言，隨著台灣半導體生產加速外移，台灣長期賴以生存的「矽盾」正因晶片製造外移而面臨風險。當美國本土擁有了最先進的晶片生產基地，台灣在華府戰略地圖上的不可或缺性將急遽下降。一旦危急關頭，誰能保證所謂的鋼鐵承諾不會變成可拋棄的棄子？

廣告 廣告

對此，國民黨主席鄭麗文批評，台美關稅談判從頭到尾沒有對外說明，政府既未向國會報告，也未向社會大眾交代，相關產業更未被納入討論與溝通，怒批整個台灣社會都被蒙在鼓裡，形同任人宰割。她質疑，關稅談判細節只能透過國際媒體窺探，台灣官方至今沒有正式說法，這樣的台灣還是民主社會嗎？

台美所謂的對等關稅，如何對等？犧牲了誰？不少人擔心從勞工與產業鏈角度看，這是一場徹頭徹尾的慢性掏空。國民黨立委牛煦庭憂心，台灣未來的不可替代性難免下降。誠然，官員頻頻粉飾太平，卻不敢告訴國人，當 5 座晶圓廠連同最頂尖的工程師團隊集體遷徙到亞利桑那時，台灣本土的供應鏈將面臨多大的斷鏈危機？基層勞工的未來又在哪裡？

我們看到的是一個對外軟弱、對內掩飾的政權。政府為了政治紅利，不惜透支台灣未來產業優勢，去換取免遭社會譏評的5%關稅降幅。割肉餵鷹的行徑，竟然被包裝成經貿外交的重大成就，實乃台灣政治的悲哀。當權者不斷配合強權進行窮兵黷武式的產業佈局，最終承受代價的，永遠是那些無權無勢的平民百姓。

智庫學者分析，目前台積電在台灣以外的產能占比仍低，但如果美國亞利桑那州廠擴充至足以支撐美國需求，台積電就會從一家以台灣為核心的半導體廠，慢慢過渡成為台美雙核心的運作架構。當全球半導體精銳產能開始大規模赴美，對台積電及全球半導體版圖都將帶來長遠影響。

台積電一旦不再是台灣的台積電，而是美積電，台灣的尊嚴與安全將何去何從？執政者若再不懸崖勒馬，對內公開說明、對外挺直腰桿，歷史終將記下這羞恥的一頁。

更多品觀點報導

台股再寫新高30681點！股王信驊觸及8240天價 法人這樣看後市

國安基金護盤279天退場！分析師：影響不大 9次進場成績一表看懂

