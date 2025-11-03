誰在這些岩石上雕刻圖案？埋藏在高雄萬山岩雕群中的神祕故事 | 柯夢波丹
PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局
孤巴察峨、祖布里里、大軋拉烏，這些位於高雄市茂林區的奇魅地名，全都出自國定考古遺址「萬山岩雕群」。走入深山密林，在荒煙蔓草間，散落許多巨石，表面出現多變的雕刻圖紋，有人面、足掌印，也有百步蛇狀紋⋯⋯宛如一部無字天書，激起考古學者的好奇與探索，花費數年，從蛛絲馬跡中拼湊這些圖紋背後的故事，試圖解開這段遺落在時間洪流裡的遠世祕密。
由於隱身人煙罕至之境，萬山岩雕群自帶一股神祕氣息。其所在位置為萬山部落的傳統領域，位於高雄市茂林區的萬頭蘭山北側，是台灣迄今唯一發現的岩雕考古遺址，珍貴地位不言而喻。當地自古流傳一段淒美的傳說，正是這個故事，引領學者找到萬山岩雕群，使其終於得以展現在世人眼前。
一段異族通婚傳說 開啟探尋之門
傳說從前萬山部落有位青年，身為魯凱族的他，愛上異族女子。他們結婚以後，女子總為青年家人準備食物，然而，敬畏百步蛇且忌諱吃蛇肉的家人，並不知道女孩有吃蛇的習慣，在毫不知情的情況下吃了混入蛇肉一起烹煮的食物，直到家人日益消瘦，查看後這才發現真相。
女子受到指責，傷心離家，走到一塊巨石面前，相信丈夫會來找他。他一面等待，一面用手指在岩石上作畫，岩石被觸碰後變得柔軟，留下各種圖案，這便是萬山岩雕的由來。
聽聞這段傳說，時任屏東師專（今屏東教育大學）的高業榮老師，在1978年由萬山族人帶領下，發現2處岩雕遺跡，首度揭開傳說的神祕面紗。依照當地傳統地名命名為「孤巴察峨」和「祖布里里」，分別編號TKM1、TKM2。隨後幾年，又陸續發現了更多岩雕遺跡，至今累計共有4處14座岩雕，包括TKM3「莎娜奇勒娥」以及TKM4「大軋拉烏」。
揭開圖騰密碼
即使青苔覆蓋巨石表面，萬山岩雕上的歲月痕跡依舊清晰可見。做為台灣首見的史前岩雕藝術，萬山岩雕亦是獨特的孤例，為台灣史前文化和史前藝術研究開啟全新的視野，引領人們探索史前人群的精神世界。
其中，TKM1孤巴察峨（Gubatsaeh），在萬山部落的語意是指「有紋樣的石頭」，是萬山岩雕中最具代表性的一座，紋飾也最豐富。這塊廣達80餘平方公尺的岩石表面，佈滿人面紋、百步蛇紋、同心圓紋等多種圖樣，變化豐富，具有高度藝術研究價值。根據古老的魯凱創生神話推測，全身的人像紋飾可能代表湖神，那高舉的雙臂彷彿伸向廣闊的宇宙，而曲線和圓渦圖紋分別象徵生命與宇宙靈力，帶有巫術意涵。
80餘平方公尺的岩石表面上佈滿圖樣，推測全身的人像圖紋代表湖神或百步蛇精靈。
PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局
其餘岩雕各有不同紋飾。TKM2祖布里里（Tsubulili）共有2座岩體，以密集的足印紋路和散置凹點最為明顯。TKM3莎娜奇勒娥（Sanaginaeh）除了有個類似「目」字的符號外，其他幾乎都是蜷曲的線條及緻密的凹點。TKM4大軋拉烏（Dakarau）是岩雕群體中，數量最多且密集的區域，共有10座，但是圖樣刻琢不深，以同心圓或類似蛇紋為主。
TKM2祖布里里的足掌紋是由密集的點狀鑿刻紋所構成，推測是描述著聚落遷移時的途徑與方向。
PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局
這些圖紋猶如來自遠古時代的神祕傳訊，讓人不禁沉思：究竟是誰打造這些符號線條？確切的創作年代為何？他們是否試圖通過這些圖紋，傳達某種隱晦的語言或象徵？這些迄今仍是未解之謎。
TKM3莎娜奇勒娥岩體由大小兩塊砂岩構成，紋樣在正面中段有類似「目」字形符號外，其他多為蜷曲線條或點狀紋。
PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局
TKM4大軋拉烏是岩雕群中，數量最多且密集的區域，共有10座。
PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局
跋山涉水 這趟路途可不簡單
萬山岩雕深藏山林，造訪之路需要負重、翻山、涉水、穿林、紮營，對於普羅大眾而言，遠比想像更加困難。曾經二度親赴岩雕現場的山岳攝影暨作家雪羊表示，岩雕分布在幾條不同的稜線之上，沿途皆為難以辨識的原始路徑，若無部落族人帶路，極易錯過。由於岩雕位置分散，全程來回至少3天兩夜才能完整走過一輪，並且在出發前一晚必須就近住宿茂林下三社部落，時間掌握才能較為充裕。
前往萬山岩雕的登山路徑多有崩塌地形，乾季在專業部落嚮導帶領下，需花費數日方能到達。
PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局
根據以前住在萬山部落的族人描述，岩雕所在之處一直都是在地的獵場，他們會將較大的岩石當成地標或休息的地方，因此很早就知道岩石上面有雕刻紋飾，但並未深究背後的意義。
談到親眼目睹岩雕的震撼，雪羊提到，除了完整欣賞岩雕、聆聽背後故事之外，他還參觀當地的林業鐵道與索道遺跡，這才深刻感受人類與台灣山林之間的長期互動及孕育文化的震撼。他印象最深刻的是孤巴察峨岩雕，看見巨石的紋飾，讓他不禁想像，究竟是誰，在那個遙遠的年代，懷抱何種目的，費力在這魯凱族世代居住的山林中，打造這個屬於台灣最原始的藝術創作？他也強調，前往萬山岩雕最好的方式是由族人帶領前往參訪，唯有如此，才能聽見岩雕最深刻的故事，將那份文化與山林的震撼深深銘刻於心。
萬山岩雕目前由文化部委託高雄市政府文化局負責監管與保護，並與在地部落建立合作關係，成立岩雕巡守隊伍，共同守護這項珍貴考古遺址。前往萬山岩雕並非大眾觀光路線，由於沿途登山路徑多有崩塌地形，雨季溪水暴漲無法前往，乾季即使在專業部落嚮導帶領下，尚需花費數日方能到達。如欲探訪，需向高雄市政府文化局登記申請，並禁止毀損岩雕本體及周遭遺址，違者最高可處新臺幣2,000萬元罰金。
為了保護岩雕考古遺址，嚴禁穿鞋踩踏與毀損的行為。
PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局
黑熊的天然泡澡浴缸
萬山岩雕周遭生態豐富，黑熊、水鹿、長鬃山羊、山豬、獼猴等動物都是這片山林的常客，透過戶外攝影鏡頭發現野生動物與萬山岩雕有著趣味的互動。
天然的坑洞積成水坑，吸引野生動物像是黑熊前來飲用，甚至入內玩水。
PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局
這些岩石經歷無數日夜風霜雨露的洗禮，於其表面刻劃出天然的凹凸紋理，遇雨便會積聚成為水坑，彷彿專為野生動物打造的天然浴池。就像下方影片中拍攝到黑熊一見水坑，便開心地搖著身體，迫不及待坐進水中，在山林間舒服泡起澡來。瞧牠那憨態可掬的模樣，讓人不禁莞爾。
岩雕群影像紀錄：台灣黑熊篇
景點資訊
如欲探訪萬山岩雕，必須向相關單位申請許可，詳情可至官網，進行探訪登記與查詢相關資訊。
國定萬山岩雕群考古遺址
＊本考古遺址為相關單位巡查重點區域，未經申請之登山客將依法勸離或通報開罰。
想閱讀更多 TLife 文章：由此去
PHOTO CREDIT: COSMO
>> 高雄柴山的神祕洞穴，造物者百萬年來的鬼斧神工之作
>> 躲一下秋老虎，探祕超過百年的台北水利祕境，隱身在台北公館地下的水宮殿、陽明山上的藍寶石湧泉
>> 你知道台灣最東邊不是台東？三貂角才是！台灣四極點地理位置大揭密
＊本文由 Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
高雄牛肉火鍋店兩度被偷! 4火鍋爐心遭變賣2千"全花光"
南部中心／廖錦雄、陳芷萍 高雄市報導高雄市前金區一間牛肉火鍋店，放在騎樓下的火鍋爐心，兩度遭人偷走。第一次店家想說算了，沒想到又被偷一次，決定不再姑息，報警抓人。警方發現是一名慣竊涉案，很快就逮到人，但被偷走的四個爐心早就變賣，錢花光光了。吳姓竊賊兩度到高雄市前金區這間牛肉火鍋店行竊，偷走四個火鍋爐心，變賣2000元，全都花光。（圖／民視新聞）監視器錄到，穿著全身黑，戴棒球帽的男子，伸手拿走桌子中央的火鍋爐心，轉身看到另一張桌子，也沒漏掉，一口氣拿了三個走，然後騎著腳踏車離開。沒想到，二十多天後，他又來報到，故技重施。高市警前金派出所長尤明賜：「該店家於9月30日，10月28日共遭竊兩次，嫌犯均趁店家尚未營業時，自騎樓將廚具徒手竊取，隨即騎單車離去。」附近店家：「他們都是放在外面，他們放這樣放很久了，這不是最近期的事情，都沒怎樣，爐心應該是鐵的，可能偷去賣吧。」附近店家：「兩次太誇張了，你如果是一次還沒關係。」牛肉火鍋店平常打烊之後，放在騎樓的桌子沒有收起來，引來小偷覬覦，把爐具裏的爐心給偷走。（圖／民視新聞）遭竊的是高雄前金區這間知名的牛肉火鍋店，周一沒有營業，平常就像這樣，打烊之後，放在騎樓的桌子沒有收起來，引來小偷覬覦，把爐具裏的爐心給偷走，第一次業者想說沒多少錢就算了，哪知小偷食髓知味，又來第二次，店家不忍了，報警抓人。高市警前金派出所長尤明賜：「調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定並比對確認，吳姓犯嫌設有重嫌，並隨即將吳嫌查緝到案。」有不少店家也習慣把桌椅等東西放在騎樓不收，難道不擔心會失竊？附近店家：「不會，不會，這裏不會，這裏沒什麼東西好偷。」附近店家：「我們是都有收進來，不要放在外面。」吳姓嫌犯是名慣竊，有過八次竊盜前科，從41歲偷到現在60歲了還在偷。他坦承把4個爐心變賣，換得2000元，錢都已花光。警方也提醒業者，營業用物品請收好，以免被偷走，反而影響到做生意。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：高雄牛肉火鍋店兩度被偷！ 4火鍋爐心遭變賣2千「全花光」 更多民視新聞報導高雄人行道驚見"寵物豬"躺地酣睡 農業局憂染疫到場消毒高雄怪男疑狂強吻8歲男童 目擊者急找家長.報案高雄男吃飯離席上廁所後失蹤 警循聲一看「他竟躺在屋頂上」民視影音 ・ 15 小時前
佛陀紀念館新展「華彩萬象-石窟藝術沉浸體驗」精彩登場
佛光山佛陀紀念館推出新展「華彩萬象─石窟藝術沉浸體驗」，將敦煌莫高窟、克孜爾石窟、麥積山石窟、雲岡石窟和龍門石窟等五座石窟典型代表，透過高科技方式轉為視覺裝置藝術、沉浸式體驗，以及佛光緣美術館總部典藏國立教育廣播電台 ・ 1 天前
800棵落羽松樹海開園了！5大美拍亮點秋冬必打卡
落羽松,台中市,台中景點,台中落羽松,后里景點,泰安落羽松,羽粼落羽松 經典必訪落羽松景點開園了！「后里泰安‧羽粼落羽松」種有超過800棵落羽松，今年更設有偉士牌機車等5大美拍亮點，快將園區最新情報一同筆記起來，前往捕捉秋冬限定美照！景點+ ・ 13 小時前
影／王世堅親口唱《沒出息》！ 北科大演講魅力爆棚 話鋒一轉讚柯文哲「這件事」：雖然跟我有仇XDD
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜民進黨立委王世堅近日因一曲〈沒出息〉在兩岸網路爆紅，再度成為年輕世代焦點。日前他受邀出席台北科技大學畢業典禮致詞，並獲...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
高雄傳奇人物！抓漏達人陳財佑現況曝光 現身母校校慶
高雄傳奇人物！抓漏達人陳財佑現況曝光 現身母校校慶EBC東森新聞 ・ 13 小時前
太犯規的可愛！LV ×村上隆聯名包登場、限量開搶…CASETiFY微笑花行李箱萌炸機場
Louis Vuitton x TakashiMurakami 村上隆系列Louis Vuitton推出 Artycapucines VII – Louis Vuitton x TakashiMurakami 系列，邀請日本當代藝術鬼才村上隆（Takashi Murakami）為經典的 Capucines 手袋 注入天馬行空的創造力，推出 11 款極具收藏價值的限量設計，讓藝術直接”...styletc ・ 3 天前
石原里美、佐佐木希愛牌Cafuné快閃登台買什麼？2款秋冬新手袋，編輯推薦4熱賣必收包
從Lady Gaga、佐佐木希到石原里美都愛背的靜奢包品牌Cafuné，今年迎來品牌十週年，不僅推出全新品牌Logo，更同步在台北遠百A13開設期間限定的「形象概念快閃店」，不僅亮相兩款秋冬新包Ori Tote與Soft Fomarie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前
耗12億美元、籌備逾20年！大埃及博物館開幕 首揭圖坦卡門完整陵墓
座落於吉薩金字塔群的大埃及博物館，於1日舉行落成典禮，這是世界最大的古代文明博物館，收藏超過10萬件文物，並首度展出完整的圖坦卡門陵墓，詳細展示了古埃及約7000年的歷史。這座博物館歷時20年建成，中途歷經了金融危機、2011年阿拉伯之春，及新冠疫情等。資深考古學家也藉此機會，呼籲大英博物館及羅浮宮等，歸還在殖民時期遭掠奪的文物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
屏東 野溪未登錄地 私種西瓜無人管
屏東縣楓港溪有瓜農於河床地種西瓜、施肥造成環境衛生問題，嚴重影響獅子鄉新路部落居民生活。立法院衛環委員會3日到獅子鄉會勘，竟有數十公頃未登錄地種滿西瓜，卻找不到主管機關。鄉民氣憤指出，2星期前會勘就已發現這些西瓜田，如今毫無進展，希望政府重視部落居民生存。中時新聞網 ・ 5 小時前
未登錄土地三不管！楓港溪瓜田惡臭50年 找不到主管單位
立法院衛環委員會今（3）日到屏東縣獅子鄉會勘瓜農在楓港溪種西瓜、施肥造成環境衛生問題，嚴重影響獅子鄉新路部落居民生活情況。由於立委盧縣一在10月20日會勘時，就已經發現有超過數10公頃西瓜田找不到主管機關，今日再度會勘，還是無法釐清主管單位。鄉民氣憤指出，兩個星期毫無進展，希望政府重視部落居民生存。中時新聞網 ・ 15 小時前
GOOPiMADE x Poggy x ept三方聯名開賣！攜手日本潮流指標小木基史示範造型，入手資訊一次看
邁入第九個年頭，GOOPiMADE 以「Out of Circles」為年度企劃主軸，再度挑戰自我邊界。此次攜手日本潮流指標人物 Motofumi “Poggy” Kogi 與韓國新銳鞋履單位 East Pacifimarie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前
「茹絲葵 Ruth’s Chris」迎來六十週年：以紐奧良的香料與熱盤再現經典牛排傳奇
「茹絲葵」就像是牛排的代名詞，而能成為傳奇則是因為六十年來，他們以熱盤與香氣證明，一份牛排，陪伴了無數人的生日、約會與慶祝時刻，成了記憶裡不曾缺席的味道。延伸閱讀：全新Fine Dining牛排體驗！樂斐打造店中店，推出「LOPFAIT Gmarie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前
台南資料中心開發進度延宕…Google改規劃AI算力中心？
Google在中南部規畫建置三座資料中心，其中彰化案已啟用，但預計投資260億元的台南資料中心，時值六年之後仍無進展，反而五年前才啟動的雲林第三座資料中心，已經整地。Google台南資料中心進度延宕，是否改規畫為AI數據中心或算力中心，引發地方關切。工商時報 ・ 5 小時前
東京人文賞楓三熱點 紅葉與文化交織的錦秋散步
小石川後樂園的園林一景，彷彿被艷麗紅葉點燃，一訪內庭寧靜悠然的秋色空間。圖片提供：公益財団法人東京都旅遊經 ・ 16 小時前
米其林必比登推介！TABLEAU 新菜單「回席」品味法式辦桌，7道驚豔菜色一次看
Craig主廚出生於北海岸辦桌世家，外祖父是當地總舖師名家、父親亦是徒弟。他從小在蒸氣與鍋鏟聲中成長，深知辦桌之於台灣人的意義，是人生大事的見證，也是情感交流的場域，「辦桌是人與人之間的連結，是我對家的記憶。」然而他的廚藝之路卻踏上截然不同marie claire 美麗佳人 ・ 9 小時前
ITF馬來西亞館主推避冬美食之旅 現場表演、彩繪、蠟染、早鳥優惠一次展現
2025 ITF台北國際旅展即將於 11月7日至11月10日 在 南港展覽館一館 盛大登場，馬來西亞觀光局將以超大規模現身於 K132 馬來西亞館，邀請大家一起展開一趟「避冬美食之旅」，一次體驗馬來西亞的熱情、多元與美味。七逗旅遊網 ・ 16 小時前
2025 ITF韓國館打造沉浸式體驗 韓食體驗、手作DIY外，還能抽韓國來回機票！
2025ITF韓國館打造沉浸式體驗韓食體驗、手作DIY外，還能抽韓國來回機票！圖為仁川傳燈寺(攝影：旅遊經 ・ 17 小時前
達美樂獨家四喜系列！4大新品優惠碼肉控海鮮控必吃大滿足
達美樂,披薩,海鮮,海龍王,四喜繼上週達美樂公告家有喜事，今天正式宣布家族迎來重量級新成員！全新「四喜系列」正式登場，隆重推出「海龍王四喜大披薩」與「肉魔王四喜大披薩」，以「一次品嚐四種主廚精選風味」為設計理念，完美解決消費者在選擇披薩時的口味糾結與意見不同，四喜一次滿足期待！景點+ ・ 15 小時前
COMEBUY聯手日系潮流and ST ！現萃限量「小葉紅茶」獨家贈送限定款餃貓吸管套
COMEBUY以「杯杯現萃」的好茶精神深耕多年，這次攜手日本時尚潮流連鎖服飾品牌「and ST TAIWAN」，將手搖飲與質感風格完美結合，打造秋日限定的時尚聯名，入秋推薦現萃「小葉紅茶」，11月1日至11月30日，至全台 COMEBUY 現場門市購買(小葉紅茶系列)任五杯(含以上)，單筆最多可獨家獲贈一個限定款「and ST 餃貓吸管套」！景點+ ・ 16 小時前
台南驚傳工安意外！男員工右手「遭切紙機夾扁」 撐1.5小時脫困送醫
事發當時，男員工右手掌被機台夾住，無法自行脫困且大量出血。台南市消防局接獲報案後，立即派遣救護大隊及新營高級救護隊趕赴現場，因傷勢嚴重，另緊急聯繫柳營奇美醫院急診部部長王思進醫師前往支援。王醫師到場後，立即評估傷勢，指導現場護理人員施打止痛藥物，並協助綁...CTWANT ・ 4 小時前