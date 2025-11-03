誰在這些岩石上雕刻圖案？埋藏在高雄萬山岩雕群中的神祕故事 | 柯夢波丹

PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局

孤巴察峨、祖布里里、大軋拉烏，這些位於高雄市茂林區的奇魅地名，全都出自國定考古遺址「萬山岩雕群」。走入深山密林，在荒煙蔓草間，散落許多巨石，表面出現多變的雕刻圖紋，有人面、足掌印，也有百步蛇狀紋⋯⋯宛如一部無字天書，激起考古學者的好奇與探索，花費數年，從蛛絲馬跡中拼湊這些圖紋背後的故事，試圖解開這段遺落在時間洪流裡的遠世祕密。

由於隱身人煙罕至之境，萬山岩雕群自帶一股神祕氣息。其所在位置為萬山部落的傳統領域，位於高雄市茂林區的萬頭蘭山北側，是台灣迄今唯一發現的岩雕考古遺址，珍貴地位不言而喻。當地自古流傳一段淒美的傳說，正是這個故事，引領學者找到萬山岩雕群，使其終於得以展現在世人眼前。

一段異族通婚傳說 開啟探尋之門

傳說從前萬山部落有位青年，身為魯凱族的他，愛上異族女子。他們結婚以後，女子總為青年家人準備食物，然而，敬畏百步蛇且忌諱吃蛇肉的家人，並不知道女孩有吃蛇的習慣，在毫不知情的情況下吃了混入蛇肉一起烹煮的食物，直到家人日益消瘦，查看後這才發現真相。

廣告 廣告

女子受到指責，傷心離家，走到一塊巨石面前，相信丈夫會來找他。他一面等待，一面用手指在岩石上作畫，岩石被觸碰後變得柔軟，留下各種圖案，這便是萬山岩雕的由來。

聽聞這段傳說，時任屏東師專（今屏東教育大學）的高業榮老師，在1978年由萬山族人帶領下，發現2處岩雕遺跡，首度揭開傳說的神祕面紗。依照當地傳統地名命名為「孤巴察峨」和「祖布里里」，分別編號TKM1、TKM2。隨後幾年，又陸續發現了更多岩雕遺跡，至今累計共有4處14座岩雕，包括TKM3「莎娜奇勒娥」以及TKM4「大軋拉烏」。

揭開圖騰密碼

即使青苔覆蓋巨石表面，萬山岩雕上的歲月痕跡依舊清晰可見。做為台灣首見的史前岩雕藝術，萬山岩雕亦是獨特的孤例，為台灣史前文化和史前藝術研究開啟全新的視野，引領人們探索史前人群的精神世界。

其中，TKM1孤巴察峨（Gubatsaeh），在萬山部落的語意是指「有紋樣的石頭」，是萬山岩雕中最具代表性的一座，紋飾也最豐富。這塊廣達80餘平方公尺的岩石表面，佈滿人面紋、百步蛇紋、同心圓紋等多種圖樣，變化豐富，具有高度藝術研究價值。根據古老的魯凱創生神話推測，全身的人像紋飾可能代表湖神，那高舉的雙臂彷彿伸向廣闊的宇宙，而曲線和圓渦圖紋分別象徵生命與宇宙靈力，帶有巫術意涵。

80餘平方公尺的岩石表面上佈滿圖樣，推測全身的人像圖紋代表湖神或百步蛇精靈。

PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局





其餘岩雕各有不同紋飾。TKM2祖布里里（Tsubulili）共有2座岩體，以密集的足印紋路和散置凹點最為明顯。TKM3莎娜奇勒娥（Sanaginaeh）除了有個類似「目」字的符號外，其他幾乎都是蜷曲的線條及緻密的凹點。TKM4大軋拉烏（Dakarau）是岩雕群體中，數量最多且密集的區域，共有10座，但是圖樣刻琢不深，以同心圓或類似蛇紋為主。

TKM2祖布里里的足掌紋是由密集的點狀鑿刻紋所構成，推測是描述著聚落遷移時的途徑與方向。

PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局

這些圖紋猶如來自遠古時代的神祕傳訊，讓人不禁沉思：究竟是誰打造這些符號線條？確切的創作年代為何？他們是否試圖通過這些圖紋，傳達某種隱晦的語言或象徵？這些迄今仍是未解之謎。

TKM3莎娜奇勒娥岩體由大小兩塊砂岩構成，紋樣在正面中段有類似「目」字形符號外，其他多為蜷曲線條或點狀紋。

PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局

TKM4大軋拉烏是岩雕群中，數量最多且密集的區域，共有10座。

PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局





跋山涉水 這趟路途可不簡單

萬山岩雕深藏山林，造訪之路需要負重、翻山、涉水、穿林、紮營，對於普羅大眾而言，遠比想像更加困難。曾經二度親赴岩雕現場的山岳攝影暨作家雪羊表示，岩雕分布在幾條不同的稜線之上，沿途皆為難以辨識的原始路徑，若無部落族人帶路，極易錯過。由於岩雕位置分散，全程來回至少3天兩夜才能完整走過一輪，並且在出發前一晚必須就近住宿茂林下三社部落，時間掌握才能較為充裕。

前往萬山岩雕的登山路徑多有崩塌地形，乾季在專業部落嚮導帶領下，需花費數日方能到達。

PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局

根據以前住在萬山部落的族人描述，岩雕所在之處一直都是在地的獵場，他們會將較大的岩石當成地標或休息的地方，因此很早就知道岩石上面有雕刻紋飾，但並未深究背後的意義。

談到親眼目睹岩雕的震撼，雪羊提到，除了完整欣賞岩雕、聆聽背後故事之外，他還參觀當地的林業鐵道與索道遺跡，這才深刻感受人類與台灣山林之間的長期互動及孕育文化的震撼。他印象最深刻的是孤巴察峨岩雕，看見巨石的紋飾，讓他不禁想像，究竟是誰，在那個遙遠的年代，懷抱何種目的，費力在這魯凱族世代居住的山林中，打造這個屬於台灣最原始的藝術創作？他也強調，前往萬山岩雕最好的方式是由族人帶領前往參訪，唯有如此，才能聽見岩雕最深刻的故事，將那份文化與山林的震撼深深銘刻於心。

萬山岩雕目前由文化部委託高雄市政府文化局負責監管與保護，並與在地部落建立合作關係，成立岩雕巡守隊伍，共同守護這項珍貴考古遺址。前往萬山岩雕並非大眾觀光路線，由於沿途登山路徑多有崩塌地形，雨季溪水暴漲無法前往，乾季即使在專業部落嚮導帶領下，尚需花費數日方能到達。如欲探訪，需向高雄市政府文化局登記申請，並禁止毀損岩雕本體及周遭遺址，違者最高可處新臺幣2,000萬元罰金。

為了保護岩雕考古遺址，嚴禁穿鞋踩踏與毀損的行為。

PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局

黑熊的天然泡澡浴缸

萬山岩雕周遭生態豐富，黑熊、水鹿、長鬃山羊、山豬、獼猴等動物都是這片山林的常客，透過戶外攝影鏡頭發現野生動物與萬山岩雕有著趣味的互動。

天然的坑洞積成水坑，吸引野生動物像是黑熊前來飲用，甚至入內玩水。

PHOTO CREDIT: 高雄市政府文化局

這些岩石經歷無數日夜風霜雨露的洗禮，於其表面刻劃出天然的凹凸紋理，遇雨便會積聚成為水坑，彷彿專為野生動物打造的天然浴池。就像下方影片中拍攝到黑熊一見水坑，便開心地搖著身體，迫不及待坐進水中，在山林間舒服泡起澡來。瞧牠那憨態可掬的模樣，讓人不禁莞爾。

岩雕群影像紀錄：台灣黑熊篇

景點資訊

如欲探訪萬山岩雕，必須向相關單位申請許可，詳情可至官網，進行探訪登記與查詢相關資訊。

國定萬山岩雕群考古遺址

＊本考古遺址為相關單位巡查重點區域，未經申請之登山客將依法勸離或通報開罰。

想閱讀更多 TLife 文章：由此去

PHOTO CREDIT: COSMO

>> 高雄柴山的神祕洞穴，造物者百萬年來的鬼斧神工之作

>> 躲一下秋老虎，探祕超過百年的台北水利祕境，隱身在台北公館地下的水宮殿、陽明山上的藍寶石湧泉

>> 你知道台灣最東邊不是台東？三貂角才是！台灣四極點地理位置大揭密

＊本文由 Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載