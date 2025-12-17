誰報警檢舉我？惡鄰敲門狂飆髒話嗆「對你家不利」 住戶：整棟都怕他

公寓住戶被指控屢次按電鈴踹門鬧事、甚至揚言對住戶不利。 (圖／TVBS)

新北市一處公寓住戶近日遭遇惡鄰騷擾，引發社區居民恐慌。一名男子於晚間九點多按電鈴騷擾住戶，當住戶開門後，該男子立即開始飆罵、咆哮並踹門，甚至揚言要對住戶全家不利。受害住戶表示，這已經不是第一次遭遇此類事件，上週才發生類似騷擾，被迫錄影蒐證並決定向警方報案提告恐嚇。此事件引起周邊鄰居關注，多人表示曾目睹或親身經歷類似騷擾。

事件發生在16日晚間十點多，地點位於新北市土城的一處公寓。受害住戶描述，當有人按電鈴後，門一打開，戴著咖啡色帽子的男子立即開始咆哮。該男子聲稱是因為有人報警檢舉他而感到不滿，隨後在樓梯間對住戶大聲辱罵，情緒越來越激動。面對這種情況，住戶只能無奈地拿出手機進行錄影蒐證。

受害住戶表示，這名男子經常無理取鬧，聲稱住戶的弟弟在兩三年前曾報警抓他，但住戶強調他們從未做過這樣的事情。住戶進一步解釋，該男子每次都是借酒裝瘋，揚言要對他們不利，要求他們開門，還威脅要毆打住戶的弟弟。

更令人擔憂的是，住戶透露，上週三晚上11點多，該男子也曾來狂敲門、按電鈴，在公寓各處製造騷動，導致整棟公寓的居民都對他感到恐懼。這次事件中，男子不僅試圖破壞鐵門，還不斷飆髒話，使住戶不得不錄影自保並計劃提告。

附近一名鄰居也證實了這名男子的惡劣行為，表示當男子聽到大聲響或其他聲音時，就會踢人、丟東西或大吼大叫。該鄰居補充說，男子常常與鄰居發生爭吵和衝突，甚至因為狗叫聲也會生氣，導致居民都盡量避開他。

雖然居民表示這名男子並非首次製造事端，但轄區警方表示過去並未接獲相關報案紀錄，將派員查訪了解情況。對於公寓住戶來說，最大的擔憂是擔心這名惡鄰何時會再次找上門，繼續製造恐慌和騷擾。

