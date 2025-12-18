誰家小孩！男童騎「滑步車」 大馬路當賽道亂竄

男童騎著滑步車在大馬路上亂竄，相當危險。（圖／東森新聞）





竹北發生驚險場面，一名男童竟然在下班尖峰時段，獨自一人騎著滑步車在大馬路上亂竄，男童後方緊跟的休旅車和遊覽車，全都因為怕撞上男童，只敢放慢車速行駛，造成整條路大回堵，好在最後有熱心路人衝上前將男童帶到路邊，才沒有釀成意外。

只見不只有熱心騎士上前關切，更有路人從馬路對面直接衝出，一把將男孩抱回路邊，場面險象環生。

目擊民眾：「剛好是下班車子很多，所以（車子）堵住了，堵住路口，我們衝出去看，對面的一個小妹妹就把他扶到旁邊。」

廣告 廣告

事發就在新竹竹北溪洲路上，12/17下午四點多，正值下班下課尖峰時段，車流量本來就大。再加上遇上滑步車擋道，所有駕駛和騎士就怕嚇到小男孩，根本不敢按喇叭，只能慢慢跟著男孩ㄙㄡˊ啊ㄙㄡˊ，不過到底是哪家的小孩，大搖大擺自己「騎車」出門逛大街。

目擊民眾：「家長很緊張，找找找就把他帶回去了，我只知道是前面的。」

實際詢問附近民眾，都表示沒看過，事後警方接獲民眾報案趕抵現場，男 卻始終無法完整表達，直到最後焦急萬分的媽媽哭著來到警局報案 ，一家人才終於團圓。

豐田所所長謝秉修：「（依道交條例）可處罰新台幣500元罰鍰，若行為人未滿14歲，則依法改處其監護人或法定代理人。」

不過小孩貪玩家長當然得負責，也得避免類似驚魂記再上演。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

5歲小弟愛騎滑步車 溜出門玩爸媽急壞

趁嬤煮飯沒注意！3歲男童開「鐵捲門」騎滑步車逛大街

童下課返家大腿淤青 師扯「滑步車摔倒」 家長氣炸

