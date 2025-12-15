誰家的鵝？鹿港小鎮出現小白鵝趴趴走一夜未返家

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮龍山寺附近出現一隻小白鵝，從昨天(14日)晚上就流落街頭，今天(15日)上午則是縮在興化巷的民宅前，民眾擔心小白鵝餓著，馬上拿水拿白飯要給小白鵝吃，並發出尋找鵝主人啟事，讓小白鵝快快回家。

民眾表示，如果是養鵝場的白鵝，都是團體行動，自行跑出來落單機會不大，初步研判可能是寵物鵝，被帶到外地，白鵝才會離開主人，加上不熟悉環境，只好在街頭遊盪，等待主人來帶回家。

因此，這隻小白鵝從昨晚就出現鹿港龍山寺一帶，今天上午則跑到興安宮附近的興化巷民宅前，整隻白鵝縮在民宅前，有民眾擔心小白鵝受寒又一夜沒有吃東西，急著要拿水、拿白飯讓小白鵝吃，希望不要讓小白鵝餓到了。

民眾指出，因為小白鵝四處走，很讓人驚恐，擔心小白鵝會遭遇不測，特地拍照貼文尋找小白鵝主人，快快來把自家的小白鵝帶回家，不要讓小白鵝再逛大街了。

