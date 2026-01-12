誰家的？菜籃大馬路飄移50米還閃過轎車 網喊「不棄養請認領」

〔記者湯世名／彰化報導〕誰家的？連日東北季風強襲，彰化縣鹿港鎮復興路出現離奇畫面，2個相疊的菜籃竟在大街上飄移50多公尺，還精準的閃過1輛正在倒車的休旅車，過程全被監視器拍下，影片PO網網友幽默喊話「不棄養請認領」；警方則提醒貨物應綑綁牢固，否則不僅可能造成用路人危險，恐還將吃上罰單。

民眾指出，本月8日她出門時發現家門口竟然有2個相疊的大型菜籃，調閱監視器才發現，這2個菜籃子竟然是從很遠的地方被強風吹過來，在大馬路飄移了至少50公尺之遠；她把菜籃子放在家門口旁，呼籲失主盡快出來認養。這陣子鹿港地區風勢非常強勁，她平常騎機車時都會被吹到不穩，也難怪這2個比較輕的菜籃會被強風對著跑。

影片顯示，這2個菜籃在大馬路上飄移50多米之遠，中途還「自動」閃過1輛正在倒車的休旅車，最終停在大馬路上，過往的車輛紛紛閃避，所幸未發生碰撞事故。

鹿港警分局福興分駐所長翁靖凱呼籲，若在路上堆積物品而影響用路人的安全，將處以1200元以上2400元以下罰鍰。

