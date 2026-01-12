誰家的？ 鹿港「九降風」菜籃飄移50米還閃過車

彰化縣 / 綜合報導

每到冬天，彰化鹿港就會颳起強勁的「九降風」，強勁風力甚至可以吹倒機車，而在街道還出現奇特畫面，兩個相疊的菜籃，被強風吹著在大街上飄移50多公尺，還精準閃過路上兩部車輛，民眾開門發現家門口，莫名其妙出現兩個菜籃，調出監視器才看到，菜籃竟然是從對街被吹過來，直呼不可思議。

彰化鹿港街頭出現離奇畫面，兩個相疊的菜籃，被強風吹著在大街上飄移了50多公尺，一輛白色轎車驚險閃過，菜籃這時繼續往前移，精準閃過另一台正在倒車的休旅車，民眾張小姐說：「就突然看到門口有箱子，調監視器才發現，從很遠的地方飛過來，這邊的風本來就比較大，就海風吧。」

廣告 廣告

民眾發現家門前，莫名其妙出現兩個菜籃，調出監視器才發現，菜籃是從對街被強風吹過來，直呼不可思議，由於鹿港到了冬天，都會颳起強勁的「九降風」，民眾形容就像颱風一樣，記者VS.當地民眾說：「鹿港就是九降風很強，，風很大，(有像颱風那樣嗎)，有，說不定。」

事發時間是1月8日，正是大陸冷氣團發威時間，氣象專家分析，當時鹿港風力達到9級，已經會讓行人行走困難，甚至會吹倒機車，氣象達人呂權恩說：「鹿港那邊，到達9級，大陸冷高壓比較強的話，沿海鄉鎮有時候可以看到10級倒11級的陣風。」

究竟菜籃是誰家的？警方提醒，任意堆積物品影響交通，最重可處2400元罰鍰，民眾也在網路幽默PO文，誰家的箱子離家出走，不棄養不放生，請把它們帶回家。

原始連結







更多華視新聞報導

氣象署發布強風特報 鹿港風飛沙景象如沙塵暴

彰化鹿港午後暴雨如颱風天 桃園八德馬路變小河

強風吹掀全運會攤位 帳棚掛沙包也被吹到四腳朝天

