誰家的？6米高電纜「掛衣服」 當地居民：像惡作劇

一件深紫色上衣竟然被掛在電纜上。（圖／翻攝自 yt._.96 Threads）





奇特景象出現在宜蘭！將近兩層樓高的電纜線上掛著一件衣服，民眾好奇誰家的? 到底怎麼掛上去？有民眾認為，會不會是有人半夜惡作劇？也有居民猜測，可能是大樓住戶晾在陽台的衣服被風吹走，但其實如果一不小心，一件衣服就可能會釀成大停電。

民眾行經路口，向上瞄一眼紅綠燈，唉呦威我的天，一件深紫色上衣竟然被掛在電纜上，被風吹得搖搖欲墜。奇特景象就出現在宜蘭市和睦路上，不過附近民眾實在想不透，電纜線將近兩層樓高，衣服到底怎麼掛上去的。

附近居民：「有一種可以伸縮的（曬衣桿）掛上去的，怎麼可能掛得這麼剛好，我們這邊晚上沒什麼車子，可能是半夜的時候（偷偷）掛的。」

有民眾懷疑肯定是有人趁著夜深人靜惡作劇，不過也有人認為，一切都是天意。

附近居民：「我們這（平房）衣服都掛得好好的，怎麼會飛走，可能是掛在比較高的地方，飛下來風太大飛下來。」

由於事發的和睦路，左右前方各有一棟7層樓及4層樓高的住宅，因此也有民眾推斷，可能是住戶晾在自家陽台的衣服，被風給吹了下來。

附近居民：「（應該是）2樓啊可能風吹剛好，那個銜接點就是剛剛好掛上去，不可能有人那麼無聊。」

根據氣象署公布數據，就在民眾目擊的1／4號當天，從中午12點到下午4點，當地最大瞬間風速達5級，吹走衣服也不無可能，雖然現在衣服已經被取下，但其實不少地方，都有民眾擅自將自家外頭的電線桿，當成曬衣架。

只是這不只可能觸發跳電導致短路，更更能造成周邊區域跳電，如果衣物潮濕，絕緣體損壞，還可能產生觸電風險，提醒民眾貪圖方便或惡作劇都不可取，晾曬衣服也要固定好，別讓衣服被風偷去。

