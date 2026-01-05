誰家衣服高掛紅綠燈電桿上

宜蘭市和睦路口紅綠燈電線上吊著一件深色外衣，民眾拍下影片上傳社群發文「家裡沒地方曬衣服了嗎？（記者林坤瑋翻攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭市和睦路口紅綠燈電線上，民眾發現竟然吊著一件深色外衣，民眾拍下影片上傳社群發文「家裡沒地方曬衣服了嗎？」引起網友熱議，當地民眾指出，「可能是吊高飛下來的，風大吹下來的」。

民眾行經宜蘭市和睦路口，一件深色衣服，連同曬衣架，高高掛在電線上，形成獨特的「空中曬衣場」畫面，電線離地面約五公尺，離最近的民宅也至少超過十公尺以上，如何讓衣服晾在電線上引起民眾好奇。

網友紛紛留言，「更好奇要怎麼收衣服」、「誰家的衣服離家出走啦」、「應該是從旁邊樓上住家飄下來的，到時候屋主要收衣服，看到可能傻眼」、「衣服纏繞在電線上可能會有安全疑慮」。