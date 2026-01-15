即時中心／林韋慈報導

2026年台中市長之爭，國民黨目前尚未決定最終人選。立委楊瓊瓔與立法院副院長江啟臣上演「姐弟之爭」，近期多項民調與黨內內參民調陸續流出，多數結果顯示江啟臣對決綠營對手何欣純領先幅度較大。黨中央預計明（16）日展開黨內協調。但楊瓊瓔率先發聲。

對此，楊瓊瓔今（15）日前往大甲區大甲市場掃街時表示，她將遵照黨中央規劃，若需參與初選，她認為這是團結而非分裂，也是提前接受市民檢驗的機會。對坊間流傳的民調結果，楊瓊瓔透過聲明強調，若非由黨中央規劃或具公信力的權威第三方機構執行，其結果真實性仍待考證。

廣告 廣告

楊瓊瓔表示，明（16）日的黨中央協調，她會依計畫準時於中午12時到場參與。她強調，國民黨必須團結一致，如果需要進行初選，她認為初選是「大凝聚、大團結」，而非分裂，也能提前讓市民選擇最信任、最支持、最可能勝選的人。針對新竹縣長選舉採取「7分民調、3分黨員投票」方式，楊瓊瓔表示，黨中央在協調過程中，會讓有意參選者坐下來充分討論；若協調不成，則將依照黨中央決定辦理。

她也透過聲明指出，她一向尊重各界公布的民調結果，但提醒社會大眾，民調因時間、問法與抽樣條件不同，可能產生明顯差異。尤其若非黨中央規畫，或非具公信力的權威第三方機構執行，其結果真實性有待考證，不宜過度解讀。

她強調，對坊間民調她並非毫無看法，而是基於對黨內團結的珍惜與對同志的尊重，不希望個別民調被有心人士操作。而民進黨已經確定由立委何欣純挑戰台中市長之位。

原文出處：快新聞／誰將對決何欣純？國民黨明協調 楊瓊瓔：不可信坊間民調

更多民視新聞報導

花蓮洪災釀19死！光復鄉長遭聲押禁見 張峻盼：整個體系一併釐清

初選險勝嗨Call致謝！王世堅不敢居功 陳亭妃笑得合不攏嘴

台股開低震盪！終場下跌131點 台積電收1690元、跌20元

