誰怕誰啊！美日抗中俄，「轟炸戰鬥神秘機」全出動超震撼。圖／日本防衛省X

中國與俄羅斯在本月9日，陸續開出轟炸機、戰機等擾亂日本與韓國外海公海，雖未侵入各國領空，但挑釁意味濃厚。不過日本與美國也不是省油的燈，雙方共同開出戰鬥機、轟炸機、甚至是「神祕機」全部出動，共同對抗中俄侵擾。

美國太平洋空軍與日本防衛省皆證實，兩國於本月10日，在日本海上空進行聯合空中演習，並出動2架B-52戰略轟炸機、3架日本F-15隱形戰鬥機，以及3架日本F-15戰鬥機。美日這項共同行動，也被視為「力量展示」，重申美日同盟決心，反制中俄，防止單方面改變現狀。近日相關影片也陸續釋出，畫面相當壯觀。

除此之外，在11日也被發現到，一架「神秘機」也出現在飛行追蹤圖表上。據英國《每日郵報》報導，這架「波音C-40 快馬運輸機」在清晨5時21分從美軍駐日厚木基地起飛，飛行3分鐘後又返回基地。航空觀察家認為，這樣的極短飛行相當不尋常，而且這架飛機通常是載運高級官員，因此外界也推論，有可能是為了緊急任務或策略協調而出動。

這架「波音C-40 快馬運輸機」在清晨5時21分從美軍駐日厚木基地起飛，飛行3分鐘後又返回基地。圖／翻自《每日郵報》

中國近期在東海、太平洋海域等軍事動作頻頻，更在本週與俄國聯手行動，包括中俄連飛9架軍機，進入韓國東部、南部海域上空的防空識別區（KADIZ）；另外中俄的轟炸機9日也在日本周邊空域進行聯合飛行，並且是首次出現在日本四國外海上空。9日深夜中共又從四川西昌衛星中心，發射搭載衛星的火箭飛越台灣上空。

接著美國與日本自本月10日起進行聯合軍事演習，雖然日方強調，這次演習並非針對特定事件而進行，但表示中國軍機最近對日本戰機進行雷達鎖定，以及中俄聯合演習，是日本週邊安全環境惡化的例證。



