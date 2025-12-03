誰想毀掉中華民國？媒體人點名「這人」：當特洛伊木馬引中共入關

即時中心／高睿鴻報導

自去（2024）年大選掌握國會多數優勢後，國民黨持續推出遭判違憲的擴權法、以及多項被外界質疑「親中」的法案，引發軒然大波；不僅如此，新主席鄭麗文更是被反對者抨擊「紅統派」，近日她甚至又說，「把中華民國毀了，對誰都沒好處」。對此，媒體人張禹宣看不下去，直接怒嗆鄭，「想毀中華民國的不是民進黨，是鄭麗文」；他認為，鄭麗文領黨的國民黨，正在將憲法當特洛伊木馬，準備引中華人民共和國入關。

張禹宣說明，過去國民黨的論述確實非常清楚，舊式中華民國派：以中華民國為國號，坐落在台灣。他續指，20年前觸及兩岸交流，包括九二共識、一中各表，都能片面、虛假地主張，一中是泛指中華民國；只是在邦交國與國際認定上，有實力方面的落差。

但張禹宣也說，中國近年開始「極限壓縮」，「各表」已從各種文本徹底消失、也完全沒有實意；甚至，進一步將「一個中國等於中華民國」簡化成華獨。因此，他直言說：「一個中國的實質意涵已不能言傳，每個踏上大陸地區領土的人，都不敢發聲，心知肚明是中華人民共和國，只敢在回到『台灣』這個庇護所時大聲嚷嚷」。

快新聞／誰想毀掉中國民國？媒體人點名「這人」：當特洛伊木馬引中共入關

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）

張禹宣認為，如今是「台灣」這個名字在保護中華民國；但國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國、弱化中華民國的概念，同時將中華民國、憲法，當作特洛伊木馬、遮羞布，實際上卻要引中華人民共和國入關。

他怒嗆，這些人面對中共時不敢張揚、國際上毫無能見；卻在台灣內部，卻將憲法作為修理政敵的工具，甚至主張一國兩區。張禹宣甚至批評，連一些不入流、求通告的可悲學者，竟也配合中共的口徑，將華獨簡化成台獨，還偷換概念拿修憲說嘴。

張禹宣感嘆道，這每一步動作，都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。「你可以稱呼為華國、民國，但當你繼續用國際認知的中國來形容中華民國，實則會害死它」，他說。

