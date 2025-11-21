《誰想當老大》黑幫片喜感爆發

韓國黑幫動作喜劇《誰想當老大》透過一場誰都不想當老大的爆笑「讓位大亂鬥」，以荒謬又寫實的情境製造滿滿笑果，集結趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥、李奎炯等實力派演員主演，更有李星民、黃雨瑟惠、鄭柔美、吳達秀、高昌錫等綠葉助陣，導演羅熙燦形容，這群角色如同「脫韁野馬」，充滿不可預測的喜感魅力，男主角趙宇鎮更直言：「光看這些角色就會忍不住想『怎麼會有這麼多讓人喜愛的角色啊！』」

趙宇鎮過去曾在《哈爾濱》、《江南B-Side》等作品展現完美演技，這回詮釋身兼黑幫二把手與中餐廳主廚的「純泰」，演技早就獲得認可的他，甚至親自向知名廚師學習烹飪技巧，並對動作戲分做出全面準備，完美呈現出角色的雙面魅力；鄭敬淏則飾演以成為探戈舞者為夢想的「強表」，為演藝生涯帶來全新樣貌，他曾在《機智牢房生活》、《浪漫速成班》等戲劇作品中有亮眼表現，這回將跳脫以往框架，全情投入展現對舞蹈的熱情。

《誰想當老大》在台熱映中。以《犯罪都市》系列累積深厚人氣的朴智煥，則演繹誠懇又渴望權力的「板虎」，將以純真與欲望交錯的野心，讓該角色成為他演藝生涯的又一代表作，至於活躍在電影、電視、舞台劇和音樂劇的全方位演員李奎炯，則以「泰奎」一角詮釋身分對立與反差，誓言讓觀眾笑聲不斷。