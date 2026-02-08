誰戰台中? "姊弟之爭"內鬨擴大 江啟臣不滿民調時間曝光

中部中心／黃毓倫、林韋志、林子翔 台中報導

國民黨下屆台中市長參選人遲遲未定，江啟臣與楊瓊瓔的姊弟之爭，再爆提名內鬨！台中市長盧秀燕昨天（7日）受訪表示，黨中央三月底完成民調，時間太晚，應該早點挑個黃道吉日。至於江啟臣，日前已經發聲明，表達對黨中央的不滿，江啟臣說還沒有接到任何黨中央的消息，楊瓊瓔則強調程序要公平，尊重黨中央機制。

台中市長盧秀燕：「現在（02.07）是2月初，如果3月底再來辦初選的話，我覺得太晚。」

針對國民黨中央，預計三月底前，完成下屆台中市長參選人初選民調，台中市長盧秀燕發聲了！她認為三月底這時間點太晚了！

台中市長盧秀燕：「既然我們兩位優秀的候選人，都已經同意要採取全民調，那我覺得就不如，早點挑個黃道吉日，把他們兩個的民調辦一辦，選戰兵貴神速，宜早不宜遲。」





江啟臣喊話黨中央，應以協議內容來進行提名作業。（圖／民視新聞）









國民黨台中市長參選人陷入難產，江啟臣與楊瓊瓔，持續上演姊弟之爭互不相讓，兩人每天都跟時間賽跑，抓緊時間跑遍大街小巷發春聯，爭取選民支持。聽到盧秀燕說三月底初選太晚，始終喊基層很焦慮的江啟臣，也有同感。

立法院副院長江啟臣：「的確時間上是有點晚，那我也覺得這個，提名的相關作業，其實是越快越好。」

至於楊瓊瓔則強調，她要的是公平公開的程序，速度快慢不是她的考量點。

立委（國）楊瓊瓔：「尊重黨中央，我們依照既定的機制，走完這個程序，當然我也知道說，速度固然是很重要，但是公平公正，透明公開的這個基準點，程序如果它是站得住腳的話，那結果當然就是能夠服眾。」





楊瓊瓔說會尊重黨中央的機制，期望提名過程公平公正、透明公開。（圖／民視新聞）









江啟臣6日在臉書，發表聲明，不滿黨中央違反協議內容，公布民調時間，但等了兩天，依舊沒有黨中央的消息。

立法院副院長江啟臣：「我沒有收到任何，黨中央的來訊或者電話，我們簽署任何東西，都是很謹慎的，我也相信這紙協議是有效的，白紙黑字的內容大家很清楚，應該是回到這個協議的內容，來進行相關的提名作業。」

江啟臣對黨中央的不滿，由此可見，日前國民黨副主席蕭旭岑酸AIT處長谷立言，只是比科長大一點而已，江啟臣也唱反調，說AIT處長就是大使層級，外交要相互尊重。為了台中市長提名人選，藍營內部矛盾一一浮出檯面。

台中市長參選人（民）何欣純：「市民比較在意的想要看見的，是對這個城市的一個，政見之爭理念之爭，絕對不是像這樣子，政治秀的姊弟之爭，而且這一場所謂的競爭，包含盧市長為什麼要那麼急，我想都是在做個人的利益算計。」

民進黨陣營早早底定立委何欣純，出戰台中，何欣純認為，選民並不想看政治鬥爭大戲，這場選戰應該回歸政見之爭，為市民謀福利！





