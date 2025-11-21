生活中心／綜合報導

2026選戰，民進黨誰戰台北市長，備受外界關注，民進黨秘書長徐國勇今天受訪時強調「沒有難產」，還說台北市的人選相當多，王世堅本身也是個人選，現在自己當秘書長比較頭痛就是到底要哪一個是最適當，至於徐國勇被點名是人選之一，他也親口承諾，自己不會參選。

出席音響展活動，民進黨秘書長徐國勇，心情看起來相當不錯，被問到2026台北市長選戰，民進黨要派誰出馬，徐國勇這樣說。

民進黨秘書長 徐國勇：「我們沒有難產喔，我剛剛都忘了提起沈伯洋，又多了一個人選，所以其實我們，台北市的人選相當多，王世堅本身也是個人選。」

誰戰台北市長？ 徐國勇強調「不參戰」 點名王世堅、沈伯洋

民進黨秘書長 徐國勇。（圖／民視新聞）





點名王世堅、沈伯洋，還有明確表態參選的吳宜農都是不錯人選，但現在最讓他頭痛的是這件事。

民進黨秘書長 徐國勇：「我當秘書長比較頭痛就是，到底要哪一個是最適當。」

儘管參選名單還沒出爐，不過現在卻傳出徐國勇也要參一咖。

民進黨秘書長 徐國勇：「有人也點到我，當然我是秘書長，我是不會去選舉啦。」

強調自己絕對不會來湊熱鬧，不過有扶龍王稱號的王世堅若是出馬，蔣萬安會怕嗎。





台北市長 蔣萬安。（圖／民視新聞）





台北市長 蔣萬安：「Scott看到我當然他也很高興，給我一個擁抱，他說終於我們能夠，把這件事情可以順利的解決，照目前規劃的期程，最快希望可以在，明年農曆年前的時候完成簽約。」

不論什麼人選蔣萬安似乎沒在怕，因為日前蔣萬安才與輝達全球不動產副總裁見面，確定海外總部落腳T17.T18，最快農曆年前完成簽約，現在就等民進黨人選出爐，2026選戰準備開打。

