誰戰台北市長？徐國勇稱「人選多到頭痛」 點名王世堅

民進黨秘書長徐國勇。楊亞璇攝



2026選戰，民進黨誰戰台北市長、桃園市長，備受外界關注。民進黨秘書長徐國勇今（11/20）強調「沒有難產」，還說台北市的人選相當多，「王世堅本身也是個人選」，現在自己當秘書長比較頭痛就是到底要哪一個是最適當，所以其實好人選相當的多。

徐國勇今上午出席第46屆TECA 台北國際音響大展開幕典禮，會前接受聯訪。針對選對會陸續啟動徵召作業，桃園、台北人選是否都難產？徐國勇強調，「我們沒有難產」，其實台北的人選大家已經點名這麼多個了，每一個都是相當有經驗的民意代表，也都有相當社會上的歷練，相關的知名度都非常的高。

徐說，譬如說大家點名到王世堅、吳怡農，還有相關的人等等，有人也點到他，當然自己是秘書長，「我是不會去選舉啦」，不過大家可以知道，怎麼會沒有人呢？桃園也有好多個，現在就是說，如何在這邊裡面選出一個最適當、最強的人選，來代表民進黨，帶著國家往前走，這才是現在選對會正在處理的事情，所以不會沒有人。

媒體詢問，總統府副秘書長何志偉是桃園市長的好人選嗎？徐國勇回應，每一個民進黨要出來選的人選都是好人選。媒體再問綠委沈伯洋被拱選台北市長，有媒體人發祭品文，徐國勇表示，「這就是好人選」，剛剛有提到是不是台北市沒有人選，都忘了提到沈伯洋，又多了個人選。

徐國勇強調，「台北市的人選相當多，王世堅本身也是個人選。所以大家可以知道我們人選相當的多，現在自己當秘書長比較頭痛就是到底要哪一個是最適當，所以其實好人選相當的多。」

至於農曆年前人選會出來嗎？他說，基本上希望能夠在農曆年前全部通通提名完成，不過也不排除，因為事實上在提名的過程裡面，會有一些相關的問題要處理，可能也會有1、2個可能會挪到農曆年後再來處理，譬如說金門、馬祖，也不諱言的講，對民進黨來講，當然是比較困難、要考慮得多，也比較要找人，在各方面會比較困難的地方，22個縣市在各方面的提名都會考慮到，不過基本上，他當秘書長是希望在過年前，農曆過年前要提名完成。

談到花蓮縣長選舉，是否可能與花蓮縣議長張峻合作，徐回「這個都一個未知數」，因為張峻也沒有宣布要選，也不曉得張峻的立場如何，不過也都是花蓮的好人選，那民進黨也有自己的好人選，會不會有合作，這個以後再來談，在選對會裡面都有相關的討論，大家都有這方面的猜測，他也明白地講，花蓮也正在討論中。

而下周將中執會後將進行第二波提名，但現在選對會只有建議徵召蘇巧慧、陳品安，陣容是否有點單薄？徐國勇表示，其實第二波的陣容，單單一個蘇巧慧，一個新北市，就是相當夠力了。大家知道新北市是整個台灣人口最多，也是非常重要的一個直轄市，所以單單一個直轄市的提名，份量就相當大，何況還加上苗栗。

他強調，陳品安個人學經歷都一流，她是台大金融財經畢業的高材生，再去讀法律研究所，很順利考上律師，兩次選舉，第一次第二高票當選，第二次第一高票當選，在苗栗的形象非常好，是從政女性裡面非常好的典範，年輕、有衝勁，對於家庭各方面的照顧在苗栗得到很大的讚許，苗栗的陳品安也是一個亮點，「兩個亮點就已經相當夠了」。

