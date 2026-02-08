誰戰桃園？ 何志偉代賴清德發春聯喊「這句話」 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／桃園報導

農曆新年將至，總統府副秘書長何志偉昨（7）日代表總統賴清德前往桃園藝文特區年貨大街向市民拜早年，沿途發送春聯展現親和力，一度因人潮過多被擠到「卡住」。此外，針對近期民進黨桃園市議員初選登記開跑，引發外界關注市長布局，何志偉認為，黨內人選皆是一時之選，強調「團結的我們，就是最好的人選」。

何志偉表示，他很喜歡在過年前到年貨大街掃街，邊走邊看、邊聽大家的意見跟想法，到年貨大街逛逛，正好能讓他接觸到最真實的民意。他為此提早到年貨大街「擠來擠去」，一度被人潮卡住走不出來，感覺年味也越來越重，讓他很有感受，很希望市民也到年貨大街感受年味，過個大好年。

何志偉強調，過年是「除舊布新」的重要時刻，「桃園值得更好的人，也值得更好的施政方針跟執行力」。新的一年不論自己在什麼位置，都希望能為桃園帶來更多改變與進步。

針對近期民進黨桃園市議員初選登記開跑，引發外界好奇綠營桃園市長人選布局。何志偉表示，黨內的兄弟姊妹都是一時之選，每個人都非常優秀，各自有最強的地方，不管最後推出來的人選是誰，最重要的就是團結力量大。他說：「團結的我們，就是最好的人選。」

