誰戰桃園？王世堅拱「他」最強 蔡其昌無奈：太多工作給我

桃園市 / 綜合報導

民進黨布局2026縣市首長選戰，先前黨祕書長徐國勇才預告在桃園會有「大咖」參戰，這大咖到底是誰？引起討論。總統府 副 祕書長何志 偉 先前說若有機會會全力以赴，昔日跟他上演「堅 偉 」大戰的王世堅則稱讚他是個好孩子，桃園就讓他上吧！除了何志偉之外，立委蔡其昌也被點名，王世堅還勾著他的堅笑說是最強人選，蔡其昌無奈回應太多工作了。

記者VS.立委(民)蔡其昌說：「(有人說你要選桃園)，喔這這這這這，太多工作給我了。」被點名2026選桃園，立委蔡其昌無奈後仰頓了一下，快步走去簽到，而就這麼巧，被點名的另一人前腳才剛到，立委(民)王世堅VS.記者說：「他最強，他最強，(你們都沒有要選桃園市長)，他，我覺得推他會勝選，推他會勝利。」同樣被問到這題，王世堅笑笑力薦，還勾著蔡其昌的肩膀，把這球再拋給對方，民進黨積極布局2026，但在桃園這一戰，人選至今尚未明朗。

除了蔡其昌跟王世堅被點名外，目前僅前立委彭紹瑾，1人繳交意願書，另外還有立委王義川，總統府副祕書長何志偉，也各有支持者，值得注意的是，王世堅跟何志偉，過去在2024年立委黨內提名時廝殺激烈，如今是否有機會再次對決？

立委(民)王世堅說：「他們從來也沒問我啊，我自己表達(選桃園市長)的話，好像有一點自己在那邊一廂情願，他(何志偉)是一個很善良的孩子，所以他去參選我覺得這也算是奇兵。」總統府副祕書長何志偉說：「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉，我們一起尊重黨內決策與安排。」

先前綠營桃園議員才大動作，幫何志偉掛布條要他選市長，當時他說若有機會會全力以赴，只不過民進黨派出戰將，就得跟現任市長張善政一決勝負。張善政力拚連任，民進黨派誰角逐尚未底定，先前民進黨祕書長徐國勇預告，桃園將有「大咖」參戰，究竟是哪位大咖，在選對會拍板前都很難說。

