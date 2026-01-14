誰戰謝龍介？台南初選民調落幕 林俊憲：無論輸贏將為家鄉繼續拚

即時中心／顏一軒報導

民進黨今（14）日晚間壓軸執行台南市長初選電話民調，由資深立委林俊憲及陳亭妃對決，不過由於過程順利、進度超前，3家民調公司皆已成功取得1200份有效樣本，因此提前於10時左右結束，民進黨中央預計於明（15）日中午前公布結果。對此，林俊憲表示，無論最後結果如何、他在任何位置，都會記得每一位鄉親給予的鼓勵、陪伴與信任，繼續為台南與市民全力以赴來打拚。

林俊憲於臉書（Facebook）發文指出，市長初選的民調已經結束，預計黨中央預計明天中午就會宣布結果；感謝今晚所有在家幫他顧電話的鄉親朋友，大家辛苦了；這段時間，無論是在第一線奔走，或是在家中默默守著電話、替自己加油打氣的朋友，每一份支持、每一通電話，他都牢牢記在心裡。

他強調，無論最後結果如何，都要誠心感謝一路以來陪伴、鼓勵與相信他的每一位鄉親；正因為有大家的支持，他才能走到今天，也因大家的團結與付出，這條路才能走得如此踏實。

林俊憲說，未來不論在任何位置，自己都會記得這份信任，「持續為我們的家打拼，為台南、為市民全力以赴，謝謝大家！」

林俊憲、陳亭妃共同競逐台南市長初選，電話民調今晚完成後，將於明日上午10時公布是否達到1200個有效樣本數，若達標，會在10時30分邀請參選人或代表開封民調數據，正式揭曉初選結果，決定由誰對戰藍委謝龍介。







