誰才是主流民意？藍綠國防主張分歧 黃暐瀚認「並非壞事」預言這時迎結果

中國國家主席習近平毫不遮掩犯台野心，就讓台灣的國防應對顯得尤為重要，不過在總統賴清德帶領下的民進黨，卻與即將由鄭麗文領軍的國民黨在「國防主張」一環出現嚴重分歧；資深媒體人黃暐瀚坦言，主張沒有對錯之分、更不是一件壞事，因為這樣讓民眾可以自由選擇，至於哪一方代表的是台灣主流民意？黃暐瀚直言「選舉的結果會告訴大家」。

黃暐瀚透過臉書發文，分析國民黨在迎來鄭麗文掌舵後，與民進黨在兩岸國防的主張上，出現了明顯的市場區隔，並聚焦在「國防」、「兩岸」、「統一」、「認同」等四大領域。

廣告 廣告

在國防部分，賴清德希望2030年國防預算達5%GDP、鄭麗文則主張合理國防；兩岸部分，對比民進黨的互不隸屬、拒絕一中，國民黨將以九二共識、一中各表為主；統一部分，賴清德已多次拒絕統一、鄭麗文則未明確表達反對；認同部分，賴清德以中華民國、台灣、中華民國台灣自居，鄭麗文則拋出中國人論述。

「有明顯區隔，其實並非壞事」，黃暐瀚強調，主張沒有對錯之分、民意自己會做出選擇；至於哪一邊才是主流民意？黃暐瀚認為，選舉的結果將會告訴大家。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

