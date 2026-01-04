誰才是台獨教父？歷史哥曝阿扁節目停播因「觸到龍鱗」

前總統陳水扁(中)保外就醫開節目，台中監獄表示已函文告誡。（摘自陳水扁臉書）

前總統陳水扁新節目原定4日首播，但阿扁一早卻稱「行政院長卓榮泰下令不准播出，否則就要抓阿扁回籠」，引發綠營派系內鬨熱議。名嘴歷史哥李易修指出，卓憑什麼處置阿扁，核心關鍵在阿扁出來搞論述，觸到賴清德的龍鱗。

歷史哥4日在《週末大爆卦》節目表示，阿扁為什麼不能「放出來」？很簡單，因為賴清德的團結十講，一定要讓他講完！我都還沒講完，你就要進來講，誰才是台獨教父？不要忘記，台獨系統是有他的傳承的，阿扁是「台灣之子」，是台獨的第二代。台獨第一代那些老前輩，有人認為台獨教父是李登輝，第二代是阿扁。第三代是誰？就是「台獨金孫」賴清德。

廣告 廣告

「金孫都上位了，還輪得到阿扁繼續講話嗎？」歷史哥提到，明朝的時候，皇帝（明英宗）一度被蒙古人抓走，換皇帝的弟弟（明代宗）上位，弟弟晚年打死不願意讓他哥哥的孩子繼位，為什麼？我都上位了，當然讓我的孩子繼位！後來又發生了「奪門之變」，大臣擁護哥哥明英宗復辟，弟弟明代宗最後被軟禁，落得悽慘的下場。

歷史哥指出，政治微妙的事情是，新帝已登基，那舊皇帝要幹嘛？唐太宗即位後，他爸爸唐高祖只能做一件事，瘋狂生孩子；清乾隆皇帝能當太上皇，是因為他實權在握，那又不一樣。賴清德認為，他雖然是台獨的嫡系，但他認為今天能上位，是靠自己的努力。賴認為蔡英文把民進黨形勢搞得那麼差，但畢竟還是尊重一下前朝，所以讓卓榮泰出來講這些話。

歷史哥直言，卓榮泰憑什麼處置阿扁？卓榮泰是不太會選舉的人，在民進黨真的就是慢慢爬上來的，如果不是謝長廷的大弟子，今天有這地位嗎？所以賴不讓扁講話，最核心的就是，觸到了他的龍鱗！

【看原文連結】