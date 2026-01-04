誰才是委內瑞拉新總統？法國馬克宏點名「他」：監督民主權力交接

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

在委內瑞拉政局劇烈動盪之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron） 公開表態，認為委內瑞拉反對派領袖艾德蒙多・岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia） 應協助監督權力交接，確保過渡過程和平、民主，並尊重委內瑞拉人民的意志。馬克宏透過社群平台 X 表示，希望於2024年當選的岡薩雷斯，能盡快確保權力平穩過渡。

艾德蒙多・岡薩雷斯（Edmundo González Urrutia）（圖／Ｘ）

馬克宏直言：「即將到來的權力交接必須和平、民主，並尊重委內瑞拉人民的意願。我們希望2024年當選的埃德蒙多·岡薩雷斯·烏魯蒂亞總統能夠盡快確保這一過渡。」」馬克宏也透露，已與委內瑞拉反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado） 通話，並公開支持她呼籲釋放政治犯的訴求，強調法國將支持一場「完全尊重委內瑞拉人民主權意志的和平、民主過渡」。

2024年總統大選中，時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）爭取第三度連任，而前外交官岡薩雷斯則代表主要反對派「民主統一綱領」參選。根據《衛報》報導，學者、媒體與反對派陣營提供大量證據，顯示岡薩雷斯以壓倒性票數勝出；但馬杜洛拒絕交出權力，還發起被稱為「咚咚行動」的鎮壓行動，拘捕反對派與異議人士，造成多人死亡；馬杜洛當選被稱為「嚴重的選舉舞弊案例」。

隨著美國總統川普證實馬杜洛遭拘捕，委內瑞拉國內權力迅速轉移。依憲法規定，副總統德爾西・羅德里格斯（Delcy Rodríguez） 已接掌臨時政權，成為委內瑞拉史上首位女性領導人，並宣布全國進入緊急狀態、動員軍隊防禦。儘管官方尚未正式宣告其就任「總統」，但她已實質主導政府運作。

