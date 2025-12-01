誰才是市長？基隆自來水摻油汙全異味...綠議員、議長童子瑋連日關心提供應對作法！網讚童子瑋：這才有資格照顧市民

日前基隆市發生民用自來水出現油汙異味情況，原因為基隆河八堵抽水站遭不明油汙汙染，基隆市加上汐止區共有超過15萬用水戶受害，而基隆市府處理動作緩慢，市長謝國樑還參加黨慶稱「鐵板一塊」，引發民怨。對此，基隆市議會議長童子瑋昨（30日）發文說明最新情況，表示將時刻追蹤，詳細提供應對辦法幫助市民，網友也紛紛表達感謝，並稱讚「這才是有資格照顧市民的人」。

有關自來水油污事件，童子瑋提到，這兩天市民朋友最擔心的，就是自來水到底能不能安心使用？自己家裡的供水管線到底有沒有受到影響？污染的狀況到底如何？他表示，完全理解大家的焦慮，自己和團隊這段時間都持續盯著台水公司，所有進度一定會公開透明，讓大家第一時間掌握狀況。

童子瑋說，要先向大家快速報告三件事：

​

1. 已經要求台水啟動「學校水質採驗程序」。



台水已與市府確認所有需要檢驗的學校名單，今天起會派專人進校園對接。流程如下：先把水塔的舊水排掉，重新進水後進行採樣，現場檢驗 pH、餘氯、濁度、導電度、TDS、冷嗅等指標，全部樣本還會再送回實驗室做更嚴格的檢測。他們會確保這些工作在週一上課前完成，讓家長放心、孩子安心。



2. 污染狀況仍在追蹤，檢驗結果還需時間。



有關本次基隆河污染物仍由基隆市環保局調查中，還要等其調查結果確認。另外，台水已經全面排查淨水設備及供水管網，採樣水質檢驗目前均已符合水質標準，確認對人體沒有影響。



有市民擔心大量排水會不會造成二次污染，台水的回覆是：「該項工作已進行各種水質檢驗工作，各項檢測數據都合格，這類排水不會造成土壤污染。」



童子瑋說，至於市民能不能知道自己家裡是否在受影響範圍？目前已知污染源從基隆河進到八堵抽水站，再進入新山淨水場的某一支管網，所以擴大範圍認定安樂、七堵、仁愛、中山、信義五區有部分用戶為受影響地區。但每一戶的接管分流複雜，目前台水正彙整相關資料再公布，這部分會再持續要求。



其他行政區（中正、暖暖）因為由不同的水源供應，技術上也能做到隔離分區供應。台水公司回覆，基本上依據採驗結果、民眾進線調查結果顯示，可以確定不受本次事件影響，且距離污染時間也已經過了三天，應可安心使用。



3. 市民現在能做的事。



如果還有油味、汽油味、塑膠味，先排掉家中的管線殘水；只要還聞到怪味，就先不要喝、不要煮食。若是大樓住戶，請找管委會確認水塔是否已排水並清潔。假如不慎喝到有異味的水、覺得身體不適，請儘速就醫，建議保留一小瓶當時的水樣；相關清洗、濾水器更換的單據，可以先拍照留存，他們會持續爭取後續補償。



目前台水已有兩台水車在基隆支援。如果民眾家有用水不足的情況，也可以直接聯繫台水第一區管理處：2458-2233 分機 410-412。



童子瑋承諾，將持續向台水與市府反映大家的需求，盯緊每一項進度，也會把所有資訊第一時間告訴大家；若有任何狀況，也都可以跟他的團隊聯繫，會來全力協助。



不少網友看後批評，「我們的謝市長直接消失了」，「市長直接蒸發」，「市府完全沒聲音也沒動作」；網友們也感謝童子瑋及時通知市民相關應對作法，稱讚其才是有資格照顧市民的人。

(圖片來源：童子瑋臉書)

