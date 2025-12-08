誰才是正宗？北漂妹「點1早餐」見實物崩潰 一票南部人瘋掉：啥鬼料理

生活中心／王文承報導

台灣早餐店餐點琳瑯滿目，不論中式或美式，都能讓人大飽口福，但相同餐點名稱，南北部的做法卻可能截然不同。一名北漂女子分享，她在台北早餐店點了一份「熱狗蛋」，原以為會是用蛋液包裹熱狗、口感融合的熟悉作法，沒想到端上桌的竟是熱狗與荷包蛋「分開擺放」，讓她當場錯愕不已，貼文曝光後，隨即掀起熱議。

一名女網友在社群平台《Threads》上發文表示，她滿心期待地點下「熱狗蛋」，卻收到三條小熱狗搭配一顆荷包蛋的組合。這讓她十分無奈，因為從小在南部吃到的，都是蛋液將整條熱狗包覆、兩者合而為一的做法，她直呼：「這才是真正的熱狗蛋！」

貼文一出，許多南部人紛紛震驚，「基本上高雄早餐店的熱狗蛋都長這樣，一開始聽到有些地區沒有這種做法，覺得很不可思議」、「蛤？台北熱狗蛋 熱狗跟蛋分離？ 那是啥鬼料理 熱狗荷蛋！」、「以前唸書時在台中的早餐店問有沒有熱狗蛋，他們說有，結果端上來就是三條熱狗配一顆荷包蛋」、「熱狗蛋文化衝擊！以前在學餐點熱狗蛋時，阿姨都會再三確認，是熱狗蛋餅，還是熱狗加荷包蛋」、「20年前去台北讀書第一次點熱狗蛋，老闆也是給我三根熱狗和一顆荷包蛋」。

一名網友也分享自身經歷。她說，第一次看到「散蛋配熱狗」時，思鄉之情瞬間湧上心頭，眼淚差點流出來。為了重溫家鄉味，她在台北巷口早餐店點餐時都會特地要求老闆客製化，堅持要把蛋與熱狗一起煎，就算被當成奧客也在所不惜。

也有網友笑稱，為了避免誤會，以後應該把南部版本改叫「熱狗捲蛋」才夠精準。

