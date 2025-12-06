誰才是王鴻薇？網翻出她去年力挺、現反對「平台未落地、不配合打詐直接封網」

即時中心／徐子為報導



行政院4日表示，中國籍社群平台小紅書APP資安檢測不合格，且近2年跟詐騙有關的案件達1706件，又對政府發函「已讀不回」，政府決定「硬起來」封鎖小紅書網域，暫定1年；不料此舉引起藍白反彈，批評政府此決策是「網路長城」，甚至還痛批政府干涉言論自由。不過，有網友翻出北市藍委王鴻薇去年質詢片段，當時她極力贊成若境外平台沒有在台灣設代表人，沒有配合打詐，不僅要重罰，政府還應祭出限制流量、阻擋連接。讓人不禁好奇，到底王鴻薇真正的態度為何？





內政部警政署刑事局引用165反詐騙平台統計數據，小紅書APP在台涉詐去年有950件、總財損為1億3290萬餘元；今年1至11月有756件、總財損達1億1477萬餘元。國家安全局最近針對中國製應用程式進行資安檢測，共計檢測包括違反個資權限等15項指標，結果小紅書APP竟「全數不合格」。



行政院指出，為保障台灣用戶個資安全，中央政府於今年10月14日透過海基會，發文函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司提出具體改善作為，並限期20天內回覆，但業者至今仍「已讀不回」。



王鴻薇昨（5）天在臉書上猛烈抨擊民進黨政府，將此小紅書禁令斥為「賴清德民主長城」，更諷刺台灣人將被迫學習「翻牆」，怒嗆「台灣終於活成中國的樣子了」。



不過有網友翻出王鴻薇於去（2024）年5月27日的質詢，王鴻薇當時問，若境外平台沒有在台灣設代表人，沒有配合打詐該怎麼辦？數位發展部當時回應，推動立法《打詐專法》中，規劃對網路廣告平台業者祭出最高可裁罰2500萬元，甚至可能採取「限制流量、或阻擋連結」等手段時，王鴻薇當場讚許「OK！我希望我們能夠成功」。



不過昨天王鴻薇發文則是一改之前態度，反倒質疑政府雙重標準。有網友翻出這段王過往質詢影片片段，反問「裝什麼呢？這是不是你說的？ 翻臉不認帳？」。

