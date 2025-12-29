誰才是真的「張美阿嬤」？ 2農場鬧分家 路口搶客

宜蘭知名的張美阿嬤農場接近園區入口處，有不少工作人員不斷指揮攬客。（圖／東森新聞）





宜蘭知名的「張美阿嬤農場」是不少民眾去宜蘭遊玩的必打卡景點，卻發現接近園區入口處，有不少工作人員不斷指揮攬客，聲稱「動物已經搬家」，要去新的地方才看的到水豚，不過另一頭又有人舉著告示牌，強調動物「沒搬家」，到底怎麼回事？根據了解，原來是張美阿嬤家疑似出現家庭紛爭、鬧分家，才會出現兩個農場，爭相搶客的情況。

農場工作人員除了路邊攔車彎腰講解，甚至還在路口舉起告示牌，大大寫上動物搬新家，指引遊客入場，不過在同一個路口，仔細看會發現，修但幾類，這到底是怎樣，路口對面，另一名工作人員舉的牌子，卻寫動物沒有搬新家，讓遊客霧沙沙，原來宜蘭知名張美阿嬤農場出現分家問題。

原張美阿嬤農場員工vs.記者：「張阿美農場是以前的農場，兩個是不一樣的，不一樣不一樣，這邊姐姐那邊弟弟。」

實際詢問，原來張美阿嬤家發生網內互打，原本的農場，是由媽媽和女兒管理，但兒子因為經營理念不合，於是決定在距離600公尺處，開設新的餐廳兼農場，雖然改名為萌寵農場，但依舊沿用張美阿嬤的名號，聲稱是動物新搬家，進而招攬新客，雙方就這樣每天在路口上演拉客戰。

原張美阿嬤農場員工：「餐廳沒什麼生意，就人家騙說，我們那邊也有動物，怎麼樣...講一大堆，客人傻傻的就進去了。」

不少遊客慕名而來，以為快到目的地，但在這個路口，卻被各種標語搞得眼花撩亂，本來只是想看可愛小動物，卻被迫先看一場家族內鬥戰。

遊客：「有往左也有往右，也有往前面再左轉，就會有點不知道該如何是好。」

不只是開車來的被招攬，就連剛下公車的也不放過，兩邊都卯足全力搶客，但針對這些糾紛，雙方不願回應，處理家事，還不比這些水豚，淡定佛系。

