誰才是高薪社畜？他好奇工程師輪班爆肝 機師卻沒事 內行人曝殘酷真相

一名網友好奇指出，科技業工程師經常輪班，容易造成身體負擔，甚至爆肝、導致慢性病；然而許多機師也同樣需要輪班，「為什麼卻很少聽到機師爆肝？」

台灣科技業工程師與機師同屬高薪族群，但兩種職業的生活型態截然不同。一名網友好奇指出，科技業工程師經常輪班，容易造成身體負擔，甚至爆肝、導致慢性病；然而許多機師也同樣需要輪班，「為什麼卻很少聽到機師爆肝？」貼文曝光後，掀起網友熱議。

他好奇工程師輪班爆肝 機師卻沒事的原因



一名網友在網路論壇《PTT》發文指出，網路上常說科技業工程師輪班會爆肝、長期下來容易生病，但機師同樣「日夜顛倒」，卻似乎沒有出現類似問題，讓他不禁提出疑問：「他們怎麼都不會爆肝？」

貼文一出，引起網友熱議，「開自動巡航後，機師睡得比經濟艙還好」、「機師生活多采多姿，怎麼比」、「大部分時間機師上班超爽的吧，完全不能比」、「機師在飛機上就是皇帝」、「機師只要把飛機安全開到目的地就能下班，你以為還要像工程師一樣 follow 前一班乘客的鳥事嗎？」、「機師只有起降要操作，其餘多是自動駕駛」、「職場地位真的差很大，機師跟工程師不是同一個世界」。

不過，也有內行人出面補充真正原因，「所有機組員都有嚴格的時數規定，休息時間不夠就是不能上班，一定要 call 待命組員。工程師你工時超標看看，有沒有人會攔你不讓你疲勞上班」、「法規明文規定機師不能過勞，工程師卻得輪班加責任制，兩種制度完全不同」、「機師飛行時數有限制，不能疲勞，畢竟出事是百條人命」、「機師一個月飛行上限就100小時，工程師工時至少兩倍」、「法令規定機師要休息、不能過勞；工程師則是輪班＋責任制，差在法規和產業文化」。

