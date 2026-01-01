「誰打得贏阿妹？」台東跨年直播湧入28萬人…觀眾急喊：求開斗內 網點張惠妹1能力無懈可擊

[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導

金曲天后阿妹（張惠妹）昨（31）日到家鄉台東陪鄉親跨年，在「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」嗨唱，飆唱14首歌曲，將近快1個半小時的演出也吸引線上超過28萬人同樂，就有一名網友在PTT上詢問「華語樂壇有人打得贏阿妹嗎？」，引起外界討論。

金曲天后阿妹（張惠妹）昨（31）日到家鄉台東陪鄉親跨年。 （圖／翻攝自張惠妹臉書）

一名網友在PTT上以「這是可以免費看的嗎？」為題發文，指出31日的台東跨年晚會可說是歷年最強跨年，「記憶中沒有任何一場跨完年還讓我繼續看繼續聽的，前面卡司已經夠強了，結果一點多了阿妹還在唱，歷年有比這場強的嗎？」吸引不少人回應，就有網友表示「阿妹狀態有夠好的 神扯」、「比演唱會還屌」、「快54了 狀態還這麼巔峰」、「少數跨年後面會認真看」。

廣告 廣告

還有不少網友表示，如果台東願意開「斗內（ donate）」，自己真的會花錢「台東如果有開抖內我覺得我真的會抖」、「開個帳戶讓我付點水費吧www」、「阿妹真的自費嗎？ 有虧的話拜託開個專戶我也想抖內了」、「阿妹再唱下去 怎麼收場 XDDDD」、「現在訂明年飯店來得及嗎」、「開專戶吧！我要付錢」。

面對如此強大的台東跨年晚會，就有網友以「華語流行樂圈有人打得贏阿妹嗎？」為題發文，詢問道「伍佰，動力火車，五月天，阿玲，久令，丁丁都在阿妹之下，華語流行樂圈還有誰打得贏阿妹？」

對此，網友表示「0」、「當初張雨生帶出來的，相輔相成」、「就杰倫吧，但現場阿妹應該會贏」、「張雨生、張惠妹 雙張無懈可擊」、「周董狀態好的話大概55或64開」、「周董場是去聽歌的，阿妹場是去運動的」、「但唱現場我覺得妹神應該是無敵…」、「64是阿妹6 周董4」、「認真回：林俊傑跟王力宏」。

也有網友表示「現在的話是0，周現在沒體力了，他只有一堆快樂夥伴」、「看過演唱會後，純唱哪有人贏她」、「阿妹這現場的渲染力太強」、「跟杰倫55開，剛好1王1后」、「坦白講，阿妹無人能敵，唯一能開全麥帶團，想來想去只有庾澄慶能一拼」。

更多FTNN新聞網報導

蔡依林跨年夜嗨唱 臺北大巨蛋升級維安、接駁專車陪歌迷迎新年

高虹安重返大新竹跨年舞台 送上3大新年祝福「持續打造安居科技城」

跨年夜人山人海！北捷全線總運量衝破265萬人次 市府周邊4站「少4.5萬人次」

