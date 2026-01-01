誰打得贏？阿妹台東跨年太強 網友求開斗內：表演超猛

金曲天后張惠妹（阿妹）昨（31）日返鄉獻唱跨年晚會，精彩演出震驚不少人。（圖／台東縣政府 提供）





金曲天后張惠妹（阿妹）昨（31）日返鄉獻唱跨年晚會「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」，精彩演出震驚不少人，有網友認為「這應該是歷年最強的跨年吧？」，引起討論。

阿妹表演太震撼

網友在PTT上以「這是可以免費看的嗎？」為題發文，提到台東2026跨年晚會，表示「這應該是歷年最強的跨年吧？記憶中沒有任何一場跨完年還讓我繼續看繼續聽的。前面卡司已經夠強了，甚至到了1點多阿妹還在唱」，好奇「歷年有比這場強的嗎？」

文章一出掀起討論，不少網友也被阿妹的表演震撼到，留言表示「超猛，沒有要停的意思」、「快54了，狀態還這麼巔峰」、「台東要起飛啦」、「以前都倒數完就走人，今年不一樣」。

此外，更有網友表示，如果台東晚會願意開「斗內（ donate）」，自己十分願意花錢贊助「台東如果有開抖內，我覺得我真的會抖超過2000」、「開個帳戶讓我付點水費吧」、「阿妹真的自費嗎？有虧的話拜託開個專戶我也想抖內了」。

網友被阿妹的表演震撼到。（圖／翻攝自PTT）

網友好奇誰贏阿妹

此外，也有另一名網友在看到阿妹演出後，發文詢問「華語流行樂圈有人打得贏阿妹嗎？」，不少網友認為「很難」，表示「唱現場我覺得妹神應該是無敵」、「3天3夜一首完敗其他」、「現在的話是0」、「無」。

其中，有不少網友提到周杰倫有機會，但他們仍認為「周董狀態好的話大概55或64開」、「巔峰周董勉強一戰」、「但現場阿妹應該會贏」，覺得「阿妹現場渲染力太強，純唱哪有人贏她」。

網友認為很難有人打得贏阿妹。（圖／翻攝自PTT）

網友認為很難有人打得贏阿妹。（圖／翻攝自PTT）



