誰把台股變大了？揭開「7兆帝國」頂層設計圖 指數公司三引擎全開

財經中心／師瑞德報導

台灣ETF市場2025年大爆發，規模衝上7.58兆元，受益人數突破1,598萬。幕後推手臺灣指數公司（TIP）祭出三大引擎：首推「股債平衡」新指數滿足避險需求；響應亞洲資產中心政策，成功將台股指數輸出日本、泰國；並透過「IR議合平台」深化ESG投資，全方位壯大台灣資本市場價值。（AI製圖）

台灣ETF市場熱度在2025年持續沸騰！根據最新統計，上市櫃ETF合計達311檔，資產規模狂飆至7.58兆元，受益人數更來到驚人的1,598萬人次。其中，台股ETF規模達3.91兆元，佔整體市場過半，顯示「指數化投資」已成為全民運動。而支撐這龐大市場運作的關鍵角色，正是隸屬於證交所集團的「臺灣指數公司（TIP）」，其所編製的指數市占率超過8成，堪稱台灣資本市場的「隱形冠軍」。

新玩法登場！「股債平衡」指數成避險新寵

為了不讓投資人將雞蛋放在同一個籃子裡，臺灣指數公司2025年大動作擴增新型態指數。打破過去單壓股票的邏輯，首度推出結合股票與債券的「多資產指數」。

其中包括採用動態平衡的「彭博台美動能多資產平衡指數」，以及固定比例的「ICE雙核債股平衡指數」。這些創新指數已成功授權凱基投信（00981T）與兆豐投信（00982T）發行新品。此外，更與國際權威標普道瓊斯（S&P DJI）聯手，編製「S&P TIP臺灣淨零轉型ESG 50指數」，授權富邦投信發行（009809），讓投資人在追求獲利的同時，也能兼顧ESG與資產配置的安全性。

台股「賣」向國際！日本、泰國也能買0050連結商品

響應政府打造「亞洲資產管理中心」的政策目標，臺灣指數公司積極將「台股軟實力」輸出海外。截至2025年底，已成功協助元大、凱基、中信等業者，將台股指數推向泰國與日本市場。

在泰國，首創以連結式基金（Feeder Fund）發行連結0050、00915等台股ETF的存託憑證（DR）；在日本，則授權大和與野村資產管理公司，發行連結國泰台灣科技龍頭（00881）與野村創新科技50（00935）的連結式ETF。這不僅讓海外資金能更便利地投資台灣，也讓台灣的資本市場觸角延伸至全亞洲。

ESG不再是口號！IR平台讓外資「看見」台灣企業

在永續投資浪潮下，如何讓國際機構投資人看懂台灣企業的價值？臺灣指數公司推出的「IR議合服務平台（IR Engage）」成為關鍵橋樑。該平台結合了「TIP台灣永續評鑑」數據，提供一站式的ESG加值資訊與媒合服務。

截至2025年底，該平台已吸引超過1,200家會員註冊，包含667家上市公司與243家機構投資人。透過平台媒合，企業能更有效率地與法人進行議合會議，讓公司的ESG績效被市場看見，進而提升企業評價與能見度。

展望2026年，臺灣指數公司表示，將持續扮演資本市場的發動機，透過深化國際合作、開發客製化指數解決方案，並優化IR議合平台功能，協助證交所集團壯大台灣資本市場，朝向亞洲資產管理中心的目標大步邁進。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

