誰披綠袍戰台南市長？初選民調今公布 陳亭妃對賴清德「咬耳朵」畫面曝

記者楊士誼／台北報導

民進黨本週進行2026年縣市長初選電話民調作業，眾所矚目的台南市長初選電話民調今（15）日上午預備揭曉結果，碰巧總統賴清德也前往台南關廟地區主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，由於正好是初選民調公布結果之際，民進黨立委陳亭妃一早就到場等待陪同總統賴清德進行剪綵，現場除了陳亭妃還有台南立委王定宇等人出席，不過卻獨缺林俊憲，也替「妃憲之爭」再添一股較勁氣氛。

總統上午在國防部長顧立雄、台南市長黃偉哲、國安會秘書長吳釗燮、國安會副秘書長李問等人陪同下前往關廟主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，由於今天上午也預計揭曉台南市長初選民調結果，陳亭妃一早就到場等待、陪同總統剪綵，台南立委王定宇也出席典禮。

不過同樣爭取市長提名的立委林俊憲則沒有現身，也替民進黨內「妃憲之爭」再添一股較勁氣氛。而典禮進行到一半時，陳亭妃則被捕捉到走向總統身旁，並與總統說了幾句話後，隨即離去。

