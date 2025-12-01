誰指使！砍人嫌稱是夏「夜店前員工」 警：無紀錄

夏天倫被黑衣人砍傷，嫌犯疑似透過IG限時動態鎖定他的行蹤。（圖／東森新聞）





到底有啥糾紛？夏天倫被黑衣人砍傷，嫌犯疑似透過IG限時動態鎖定他的行蹤。其中一人供稱曾經在夏天倫旗下的夜店工作過，無故被開除，才會心生不滿，但警方根本找不到他的工作紀錄，甚至手機裡也只有律師的電話。夏天倫發文強調沒有影射任何人是主謀，也說不管誰指使的，他都會「為了朋友擋刀」。

夜店大亨夏天倫打完高爾夫球，遭到兩名黑衣人埋伏追砍，而且他們是預謀犯案，因為他們開的車是向服刑中的朋友借來的，這是為了生意上的糾紛還是私事警方還在調查。

案發三天前夏天倫才剛召開記者會，公開指控已經離婚四年多的名媛前妻A走400萬，他稱前妻黃廉盈有不當得利、涉入竊盜等，還出示假扣押名牌包等法院文件。

夜店大亨夏天倫（11.27）：「（黃廉盈）做了一些東西，是讓法院覺得說她要脫產，是針對她不當得利還有竊盜這案子。」

當時黃廉盈透過經紀人表示，夏天倫先生在網路上不斷攻擊，不實言論已經被起訴，她說夫妻一場已經離婚五年，希望夏天倫先生適可而止，而夏天倫被追砍後又發文。

夏天倫強調沒有影射要任何人是背後的主謀，但他想表達的是不管今天這個案子是誰指使的，只要針對我的家人或是親友，他都會挺身而出，就像今天為他朋友擋一刀，但又是為誰擋刀，夏天倫再次透過律師說，擋刀只是一個概念，沒有指特定人士，也說近期沒有仇家，也沒有任何商業糾紛。

夜店大亨夏天倫（09.15）：「攻擊來攻擊去真的是沒有好處，那都要交給司法的話，其實也沒有必要攻擊。」

夜店大亨一周內兩度登上新聞版面，上一次為家務事，這一次是被尋仇，而嫌犯攻擊手法，看似想給夏天倫一個教訓，但幕後主謀到底是誰，就等警方一一解謎。

