誰掉鐵鉤在台82快道？害多車撞上爆胎 乘客驚魂

有民眾開車行經台82快速道路去壓到異物，停路肩看，車頭保桿底下板金都有刮痕。（圖／threads網友@double__girl授權提供）





有民眾開車行經台82快速道路去壓到異物，停路肩看，車頭保桿底下板金都有刮痕，苦主總共5輛車，另外四部車輪胎都破了，苦等道路救援，這讓車子只有刮傷的轎車女乘客直呼，剛剛才去拜拜，真的是神明有保佑，警方證實是大車掉落大鐵鉤害人破胎，將會循線找出駕駛開罰。

女子站在路肩，語氣聽起來還有些驚恐，白色轎車是他們的，幾分鐘前在快速道路撞到東西。

轎車女乘客：「這邊一排的車都是全部都是壓到了，這裡都斷掉了，然後還有這邊。」

進口車前保桿子，還有車門底下板金都有明顯刮痕，苦主不只他們，還有人爆胎。

轎車女乘客：「呃⋯我們有爆胎嗎，沒有爆胎，下巴擦到，那其他人有爆胎嗎？有啊賓士更慘，那兩台破兩台車胎，不知道那個是什麼東西，他們好像說是鐵啦。」

女子心有餘悸，他們十號晚間行經台82，撞到東西，感覺是一個大鉤子，好幾台車都撞到，5輛車停路邊4台車爆胎，就他們的輪胎沒有破，女子直呼是神明有保佑。

轎車女乘客：「事故之前是去拜拜，有拜有差耶，但是我們要去檢查，水箱有沒有有問題，可是現在車行都關了，全部都爆胎，就我們沒爆，其他人都要拖車喔，那台賓士整個車頭都爆掉了。」

而國道警方抵達，證實五輛車被波及，凶器是大車載運的鐵鉤掉落。

嘉義縣警局水上分局交通組長陳有達：「它大概是一個手臂的大小，那是一個吊鉤鐵鉤。」

掉落大鐵鉤害人爆胎可罰3000～18000元，還可以吊扣駕照，導致車禍發生還要賠償，現在國道警方將調閱沿路監視器，揪出元兇，要對他開罰，受害駕駛也將求償。

