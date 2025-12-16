誰掌聯準會？路透專欄：不管誰出線 貝森特才是實質的下任主席

美國總統川普即將任命聯準會（Fed）主席鮑爾的接班人，路透BreakingViews專欄作家魯賓（Gabriel Rubin）指出，由於財政部長貝森特牢牢掌控接班人選的篩選流程，不論最後由誰出線，實質上主導Fed方向的人，都將是這位美國財長。

川普長期不滿鮑爾降息不夠迅速，曾多次公開抨擊，並將接班人審核權交由貝森特負責。在這種情況下，Fed未來的政策框架與角色定位，勢必依循貝森特的設計。

貝森特最近對Fed提出制席性批判。雖然口頭上仍強調Fed的獨立性很重要，但指Fed早已偏離傳統央行角色。在2007至2009年的金融危機，以及2020年疫情期間，Fed創設了多項非常規工具，在缺乏足夠民主正當性與監督下，大幅擴張其在經濟中的影響力。

廣告 廣告

他說，最明顯的例子是Fed的資產負債表，11月初的規模已高達6.6兆美元，原本為危機時期設計的資產購買計畫，被轉作了常態化的刺激工具，實際上更偏袒房市與股市等資產持有人。

他也批評Fed一再高估財政刺激的通膨影響，卻低估減稅與鬆綁管制對經濟成長的效果。此外，Fed的職權外溢持續擴大，從金融監管延伸至性別平權與氣候等政策領域。

川普政府正積極推動Fed向白宮路線靠攏。對於鮑爾以及可能被撤換的理事庫克，貝森特為他們的接班人設定了明確標準：監管政策必須與白宮立場一致；利率應顯著調降；而政府債務的發行與管理權，應回歸財政部，而非由Fed主導。

魯賓警告，若川普政府持續以政治壓力削弱Fed的威信與獨立性，未來經濟或金融危機來臨時，更多權力將落入行政部門手中。然而，財政部無法取代Fed作為最後貸款人，也無法在危機中以政治中立、具公信力的方式穩定市場與通膨預期。這將放大金融風險，動搖美國金融體系的根基。

【看原文連結】

更多udn報導

計程車司機救人一命！1原因拒收車資還催人快走

百元爽嗑披薩加副餐！必勝客「1神代碼」掀瘋搶

只能吃超商？工程師年薪300萬 入住重劃區像求生

筆記！營養師揭義大利麵最不胖吃法 1麵條少熱量