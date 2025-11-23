誰接棒張麗善？鄭麗文緊抱張嘉郡喊雲林「世代接棒」

國民黨主席鄭麗文一手牽起縣長張麗善，另一手緊握立委張嘉郡。（圖／東森新聞）





關注2026選戰議題，來看到雲林縣長張麗善任期將屆滿，目前國民黨立委張嘉郡表態有意接棒參選，而今天（23日）黨主席鄭麗文來到雲林，三位女力合體，一解先前黨魁選戰，張家挺郝龍斌的前嫌，鄭麗文大方表態挺張嘉郡，甚至喊話期盼世代交棒。

國民黨主席鄭麗文：「雲林的女兒，我們女生撐起雲林的一片天。」

一手牽起縣長張麗善，另一手緊握立委張嘉郡，國民黨主席鄭麗文踩在先前挺郝龍斌雲林張家的地盤，想一笑化解前嫌！

國民黨主席鄭麗文：「雲林一定會安全安定安心，大家安啦，這就是我們對雲林縣，對於嘉郡未來，最高的期待跟期許。」

喊話雲林女力出頭天，鄭麗文話一說完，立刻摟住身旁的張嘉郡，送上一個大大擁抱，就連台上致詞鄭麗文也頻替張嘉郡來抬轎。

國民黨主席鄭麗文：「未來新的縣長，也能夠像麗文，這次選黨主席一樣，世代交棒世代接棒。」

不過鄭麗文自參選黨魁來，始終甩不掉紅色標籤，日前更因祭拜匪諜吳石，再爆爭議，恰逢22號黃百韜將軍殉國紀念日，總統賴清德發文這句，我們應該緬懷的是，為國奮戰的國軍官兵，而不是共諜被解讀，是有意針對鄭麗文。

國民黨主席鄭麗文：「我們不應該把國家的英雄，做為政黨鬥爭工具，身為中華民國的領導人，不要老是在內部製造敵人。」

匪諜爭議，鄭主席隻字未提，就怕2026選戰，綠營再打抗中牌，看看國民黨目前可能披戰袍上陣的新北李四川，台中江啟臣台南謝龍介，甚至是高雄的柯志恩，選舉一到，有人還敢大大擁抱鄭主席嗎。

資深媒體人單厚之：「妳越往統的政治光譜，那邊靠攏，就是要選舉的人，就越沒辦法接受，過了那個臨界點，會是全台的現象，而不會分北中南。」

鄭麗文的兩岸論述，若槓桿稍稍傾斜，史上第二年輕的黨魁，在2026選戰中，勢必將成藍營選將最不想合體擁抱的對象。

