誰接棒海基會？邱垂正曝人選在農曆年前出爐

海基會外觀。廖瑞祥攝



前海基會董事長吳豊山已於去（2025）年12月31日去職，外傳將由前台灣日本關係協會理事長蘇嘉全接任，不過至今尚未公布代理董事長或新任董事長人選，不過陸委會主委邱垂正今（1/13）日透露，農曆年前對外說明與公布應該是沒有問題。

前駐日代表謝長廷已於1月6日接任台灣日本關係協會理事長，外傳前理事長蘇嘉全將接任海基會董事長，不過至今尚未對外宣布。邱垂正今表示，相關的補選作業都在加緊進行當中，人選在適當的時候對外說明與公佈。媒體續追問「農曆年前有機會嗎？」邱垂正回應：「應該是沒問題。」

海基會副秘書長兼發言人黎寶文則於1月9日新聞說明會說明，一旦新任董事長的人選確定後，將由主管機關陸委會對外宣布，海基會接著召開臨時董監事會議，但目前這個案子應該是還在進行相關的作業程序。

