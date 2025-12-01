誰接棒盧秀燕？江啟臣、楊瓊瓔角逐台中市長 張斯綱：提名宜早不宜遲

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔表態競逐2026年台中市長，黨內初選時恐強碰立法院副院長江啟臣。對此，台北市議員張斯綱今（1日）認為，無論未來是要協調或初選，都要速戰速決，不宜拖延，理由有4項，包括：「綠營已確定人選、避免撕裂、把握民調優勢、有更充裕時間規劃市政」，他強調「2026一定要贏，2028政黨輪替，國民黨必須步步為營、速戰速決。」

張斯綱表示，楊瓊瓔宣布角逐台中市長初選，黨內主要的對手，就是立法院副院長江啟臣，期盼兩位能為國民黨守住台中。但無論未來是要協調或初選，都要速戰速決，不宜拖延，理由有4項：第一「綠營已確定人選」，立委何欣純實力不弱，且已開始佈局基層，國民黨若持續處於初選內耗狀態，將錯失寶貴的競選準備時間，對手有更多見縫插針的機會。

廣告 廣告

張斯綱指出，第二「避免撕裂」，初選過程的競爭言論和動員極有可能導致支持者分裂、產生嫌隙。儘速確定單一人選，有助於整合各方勢力，團結一致對外，延續台中市長盧秀燕的執政基礎。第三「把握民調優勢」，近期多份民調顯示，無論是江啟臣或楊瓊瓔，在對比民進黨人選時皆有一定程度的領先，儘早將資源集中於勝選者，穩固並擴大領先幅度，避免因初選冗長導致「領先變落後」的風險。

張斯綱再指，第四「有更充裕時間規劃市政」，台中市極為重要，準市長需要時間提出具體政見。儘早確定候選人，能出線者更專注於市政願景的擘劃，而不是疲於應付黨內競爭。張斯綱強調，「2026一定要贏，2028政黨輪替，國民黨必須步步為營、速戰速決。」

更多三立新聞網報導

2026綠營誰能贏蔣萬安？藍議員認「這人」出戰威脅度最高

爆料產業鏈臭不可聞！黃國昌狗仔集團「連連看」 王鴻薇上錯車？

透過王鴻薇助理花4萬買黃國昌狗仔照？侯漢廷扯查核正當費用：無可奉告

黃國昌被爆兜售偷拍照！她嘆「國民黨寧願被坑」：至今還不敢吭半聲

