誰接棒翁章梁？綠嘉義縣初選民調落幕 蔡易餘發聲了

民進黨今（13）日晚間執行嘉義縣長初選電話民調，由嘉義海線選區立委蔡易餘與現任縣議員黃榮利對決。蔡易餘表示，初選電話民調已經完成，感謝每一位重視嘉義未來，守在電話旁、願意接起電話表達支持的鄉親朋友，不論結果如何，他會繼續為嘉義打拚。





蔡易餘透露，今晚民進黨嘉義縣長初選電話民調已經完成，感謝每一位重視嘉義未來，守在電話旁、願意接起電話表達支持的鄉親朋友；不論結果如何，易餘為嘉義打拚、為家鄉努力的心都不會改變；「謝謝大家一路相挺，未來我們一起接力轉型、再嘉速度，讓嘉義愈來愈好」。

民進黨則說明，今日執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，抽出的選區為嘉義縣，預計會在晚間6時至10時30分舉行，3家民調公司須各自取得1200份問卷有效樣本。

黃榮利也懇託選民在家中顧電話，拜託大家接到民調電話時，一定要完成訪談。

民進黨嘉義縣議員黃榮利。（圖／翻攝自黃榮利臉書）









